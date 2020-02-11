川普躲過彈劾，民調還創新高！白宮台灣記者分析：美國總統大選會如何？

摘要 1.眾院議長佩洛西在國情咨文撕掉總統講稿，清楚彈劾已經失敗的她這麼一撕，讓民主黨完全走上了「川普之道」——兩黨只要惡鬥，就是「票」房保證。 2.從初選開始，接連爆出外患內憂的民主黨，提前揭開分裂的疤痕。今年挑戰川普總統大位之路，看來將格外艱辛。

美國政治連三天，發生了三件大事，衝擊美國整個政治走勢。

3日，民主黨選出挑戰川普人選的初選開始了，但民主黨卻在全球媒體前鬧了天大笑話。

4日，美國兩百年多來最不堪入目、眾院議長撕掉總統講稿的國情咨文發生了。

5日，美國民主黨針對川普持續四個多月的彈劾結束了，參院裁決川普無罪。

一個是結束，一個是現狀，一個是開始，這裡倒敘來說吧。

先談談針對川普的彈劾吧，這結局可以說是早已註定的，要彈劾總統下台，始終是過美國國會參院這關的，而參院是由和川普同黨的共和黨掌控的，參議員為了討好自己選區支持川普的選民，共和黨的參議員幾乎是不可能將川普給彈劾下台。

這一點，眾院議長佩洛西是清楚的，所以從川普一上台，雖然不少激進的民主黨眾議員一直要求推動彈劾，佩洛西兩年來一直是按兵不動，她深怕打開彈劾開關，若無法讓川普下台，最終會引火自焚：激勵共和黨士氣，打擊民主黨自身。

直到去年9月，川普被指控濫權，原因是他被控扣住對烏克蘭外援，以施壓烏國調查以他的政敵、美國前副總統白登父子。當時，在同黨同志的巨大壓力下，佩洛西賭上民主黨命運，做出啟動彈劾程序的決定。

那一天，美國分裂成了兩個世界...川普正式被彈劾，白宮台灣記者的第一手觀察

幾乎所有跑華盛頓新聞的記者都清楚，除非有奇蹟發生能扭轉參院共和黨議員的投票，不然佩洛西賭不贏的，不過，既然是美國歷史上罕見的彈劾，記者們倒也配合報導，順便看看有沒有可能有奇蹟發生。

果然，奇蹟沒有發生，佩洛西對賭失敗。

這一過程，反而讓彈劾這美國憲法賦予國會的重量級武器，淪為政黨鬥爭工具，或許將來彈劾會越來越多，因為只要一黨不滿另一黨就能啟動彈劾，但，彈劾恐怕將就此失去公信力。

而這一次的彈劾，反倒是集中了總統的權力，證明美國總統的權力是大過可以制衡他的美國國會的，國會是能啟動彈劾，但真要彈劾總統下台，在將來恐將難上加難。

佩洛西對賭失敗的第二天，在記者會上說：「無論他（川普）多說什麼，或到處拿報紙炫耀，他永遠都是遭到彈劾的。你是永遠被彈劾的，你永遠難以擺脫彈劾的傷疤。」

話是這麼說，可是事實是，被裁決無罪就是無罪。

幾個小時後，川普在白宮舉行盛大活動，內閣官員、國會議員加支持者擠滿會場，寸步難行，我們這群記者在後面，全擠得動彈不得。川普一出現，全場起立鼓掌兩分鐘不停。

圖／張經義提供

「這不是記者會，也不是講話，而是慶祝會！」沒有講稿，他把民主黨對他過去長達兩年的「通俄門」調查，超過四個月的「通烏門」彈劾全細數一遍，足足罵了對手半小時，再一個一個誇隊友半小時。

期間，還拿出道具，高舉當天頭版頭條寫著「無罪」大字的報紙，接受全場歡呼致意。

確實該慶祝，因為蓋洛普在裁決前夕發布的最新民調顯示，川普的民調支持率來到就任3年多來的新高——49%，連共和黨都創下近15年來高點——51%。

也就是，民主黨不發動彈劾，川普和共和黨還沒辦法這樣大肆慶祝。民主黨，惡夢成真。

於是再往回推一天，4日，清楚彈劾已經失敗的佩洛西，在國情咨文上做出意想不到的舉動：在川普講完話後，在他背後撕掉川普的講稿，一撕再撕，過程現場全都直播了出去。

國情咨文，是一年一度美國總統能對著參眾兩院全體議員、最高法院大法官們、還有美軍將領們發表講話的機會，也幾乎可以說是一個美國總統，一年當中能同時得到最多關注的一次，往往在電視前會有超過上千萬人同時觀看，多的時候，全美1/5的人都在看。

這可能是川普今年受最多人關注的一天，佩洛西也清楚，坐在川普背後，這也是她最受關注的時刻，因此她撕講稿絕非心血來潮。

她在第二天解釋，這麼做，是因為「川普撕毀了事實，所以我撕毀了他的講稿」，而這，估計也是遭受彈劾挫敗的現場民主黨議員，還有許許多多電視機前的民主黨人所想做的。

佩洛西這麼一撕，讓民主黨完全走上了「川普之道」——反正走中間道路，說服另一政黨不可能，那就對著幹，只要顧住自己政黨的選票，就能確保選舉，和另一政黨鬥爭越激烈，自己人就越愛看，只要越支持，也就越願意出來投票。

兩黨只要惡鬥，就是「票」房保證，這就是現在與可預見的未來，美國的政治狀態。

不過，惡鬥或許能保住議員席位，但想奪回總統大位，恐怕不容易。

一來，是彈劾後共和黨士氣大振，二來，是2016年惡夢恐怕持續。我採訪整場2016年大選的觀察是：當年，民主黨票數無法衝高，就是因為民主黨分裂。希拉蕊的穩健派和桑德斯的改革派互看不順眼，在希拉蕊險勝後，民主黨改革派選民不想投給希拉蕊，也不想投給共和黨，索性不投票。

這裡，就要再往回倒一天，回到3日的民主黨總統初選，這場初選將決定誰來挑戰川普，沒想到卻意外連連，提前揭開民主黨分裂的疤痕。

那天，我去到了美國的一個農業大州，人口就3百萬人的愛荷華州報導初選，這是我人生第三次去愛荷華報導初選。

圖／張經義提供

超過40年來，愛荷華州一直是美國第一個舉行初選的州，因為來自全美和全球數千家媒體全都到現場報導，因此是搶盡了所有人目光焦點，也影響了接下來美國各個州的初選風向，所以過去10個贏下愛荷華州初選的民主黨總統參選人，最終有7個獲得民主黨提名為總統候選人，命中率是相當的高。

不過，愛荷華州說實在的，沒有很大的代表性，因為愛荷華位處美國十分內陸，人口只占美國總人口的1%，基本上就是超大型農村，還包下了美國玉米、大豆、雞蛋、豬肉生產第一大州的稱號。那為什麼每四年一次的初選非得要在這選？

答案簡單來說是：說來複雜。

是真的，愛荷華州真的是因為「複雜」，才成了美國初選的第一州。

40多年前，就是因為愛荷華州初選程序太過複雜，複雜到說不清楚，因此民主黨索性把第一場初選辦在這，目的是，省得夜長夢多，而且不要說「程序」複雜，愛荷華州的初選「方式」也很複雜，叫做「黨團會議」（Caucuses）這可不是一般的大家投投票然後記票就好，而是五花八門的投票：有像選班長似的寫小紙條投票的，有投不出結果乾脆丟硬幣決定誰贏的，還有像古代打仗似的大家舉大旗對陣叫囂的，令人眼花繚亂。

愛荷華初選「方式」複雜也罷，「計票」之複雜也是一絕。

我們都知道美國的大選不是一人一票，而是採取選舉人票，初選幾乎也是同樣狀況，不是一人一票，而是黨代表票。

當天，我去到一個現場有1千個選民的黨團會議，這1千人最終化為14張黨代表票，也就是大概70個選民等於一張黨代表票，但是，有的在農村的黨團會議就只有100人參與，最後卻有6張黨代表票，也就是大約17個選民等於一張黨代表票，這完全不成比例，愛荷華初選真的複雜到令人匪夷所思。

重點是，看準川普激起的民主黨人憤怒，這次是民主黨有史以來有最多總統參選人大爆炸的一次。

結果，愛荷華州今年還硬要把複雜搞的更加複雜，總之，最後復雜到連投票結果都沒辦法像往年一樣在當晚公佈，搞的群情激憤，雖然事後說是手機報票App程序出問題，但美國民主黨搞「假民主」的陰謀論是滿天飛。

眾人想起4年前，曾爆出民主黨高層為了幫助希拉蕊贏得初選，私下串聯擠掉了桑德斯的醜聞，導致當時的民主黨全國委員會主席黯然下台。

4年後，多份民調顯示桑德斯在愛荷華的民調支持率還是位居第一，因此當晚，我在桑德斯選舉場子採訪，就得到了各式各樣的陰謀論：「我覺得他們不想說桑德斯贏了，CNN不想說，NBC不想說，他們不想說桑德斯贏了，因為萬一說了，對這些電視台的億萬富翁經營者來說意味著什麼？」

無論真假，總之，民主黨初選一開局，就出師不利。這下，看的川普都樂了，還推了一條：「你看看你看看，民主黨黨團會議初選就是個大災難，民主黨人啥都做不好，更不要說治國了。」

其實不只川普，連民主黨人自己也恨鐵不成鋼，我採訪的一個民主黨支持者就這麼說：「老實說，不管民主黨怎麼做，看起來都是在自我毀滅。即使是彈劾案，他們搞得越多，川普的支持率就搞的越高。」

短短三天內，民主黨接連爆出外患內憂，今年挑戰川普總統大位之路，看來將格外艱辛。

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