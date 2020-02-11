快訊

信仰的小偷？瑞典「宣教新疆」的歷史秘話與羞恥

武漢肺炎燒全球 機器人進駐時報廣場答疑解惑

中央社 / 紐約10日綜合外電報導

擔憂俗稱武漢肺炎2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情擴散嗎？一台1.5公尺高、掛著友善臉孔的機器人今天進駐紐約時報廣場（Times Square），協助提供病毒相關資訊。

這台機器人引來好奇民眾駐足，他們透過機器人胸前類似iPad的觸控螢幕填寫簡短問卷，甚至與機器人進行對話。

Promobot機器人是由一家總部位在賓州費城（Philadelphia）、由俄羅斯團隊經營的新創公司打造而成；這家公司專門開發商用自主服務型機器人。

公司商務拓展部門主管基沃庫塞夫（OlegKivorkutsev）告訴路透社說：「我們開發了一款特殊軟體來偵測新冠病毒的症狀。」

「我們明白這項問題的重要性，民眾有多麼緊張、害怕患上這種疾病。但若他們了解一些簡單的事情，例如感染新冠病毒的症狀和應該如何預防，一切終將安好，皆大歡喜。」

實際上，這台機器人並非用來檢測病毒，而是詢問民眾是否出現好比發燒等一般症狀，民眾必須在觸控螢幕回答「是」或「否」，如果按下否定選項，即會顯示寬慰人心的訊息。

從倫敦造訪紐約的希利（Tara Healy）說：「這個東西極為靈巧，非常、非常聰明伶俐。」

不過，其他民眾可就沒那麼好取悅了。來自蘇格蘭的麥克林登（Thomas McAlinden）說：「有點瘋狂。」他又說：「但這對我來說概括了紐約。」

紐約時報 武漢肺炎 2019新型冠狀病毒 時報廣場
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

WHO：隔離和防堵仍是控制新冠肺炎疫情的最佳辦法

自焚！暖爐旁酒精抹身消毒 杭州男全身起火三級燒傷

肺炎防疫操 簡文仁教你10分鐘增強免疫力

名家破解新冠肺炎／何美鄉：幾可確定無症狀就有傳染力

相關新聞

川普躲過彈劾，民調還創新高！白宮台灣記者分析：美國總統大選會如何？

眾院議長佩洛西在國情咨文撕掉總統講稿，清楚彈劾已經失敗的她這麼一撕，讓民主黨完全走上了「川普之道」——兩黨只要惡鬥，就是「票」房保證。

民主黨初選升溫 拜登全國支持度下滑彭博看漲

路透社/易普索今天發布的民調顯示，美國前副總統拜登3日在民主黨首場初選愛阿華州黨團會議投票表現不佳，全國支持度跟著下滑，...

川普：習近平告訴我病毒怕熱 鐵口直斷：4月疫情緩解

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普重述他相信，等到換季、氣溫升高時，中國爆發的新冠肺炎（武漢肺炎）疫情可以緩...

布塔朱吉愛州初選異軍突起後 更嚴峻挑戰才剛開始

印第安納州南灣(South Bend)前任市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在愛阿華州民主黨初選異軍突起，立即成為主流媒體爭相專訪對象。對照一年之前，他在2019年1月宣布角逐黨內總統初選時，媒體反應並不熱絡，形成明顯對比。面對接下來包括新罕布夏州在內接連登場的其他州初選，布塔朱吉所面臨更嚴峻的挑戰，才將開始。

美司法部起訴四名解放軍駭客 近1.5億公民個資遭竊

美國司法部長巴爾10日宣布，起訴四名中國大陸解放軍成員，因他們涉及駭入美國消費者信用報告機構Equifax，竊取約1億4...

黑馬竄紅 布塔朱吉清新形象突圍

美國民主黨總統初選參選人布塔朱吉，在愛阿華州黨團會議投票以些微差距勝出，成為民主黨大黑馬。ＢＢＣ報導，布塔朱吉現年卅八歲，如果當選將是美國最年輕總統，最高政治資歷只是人口僅十萬的印第安納州南灣市前市長，他也是美國兩大黨中首位出櫃的總統參選人，聲勢鵲起是因形象清新，選民認為他能為華府政壇帶來改變。

民主黨今關鍵初選 桑德斯領先

美總統大選民主黨初選第二役定十一日在新罕布夏州登場。新州人口僅一百卅萬，卻是兵家必爭之地。民調顯示，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯聲勢領先。

為何要川普為以巴和平方案下台？馬來西亞總理5字回應

馬來西亞總理馬哈迪10日表示，他在8日對美國總統川普以巴和平方案的譴責並要求他為此事下台，是為了救美國。馬哈迪並稱他的批...

你以為美國人很大方? 其實…餐廳以外 他們少給小費

儘管自稱大方，除了把小費給餐館服務生以外，許多美國人並沒有給酒保、食物外賣遞送員、計程車司機、或旅館工作人員小費。

川普將提2021預算案 增支出對抗中俄經濟威脅

美國總統川普明天將提出2021年度預算案，擬增列支出，以對抗中國與俄羅斯的經濟威脅；並將大砍外交援助經費，削減社會安全支...

防盜鐵窗阻逃生？密西西比民宅 母子7人喪火海

密西西比州克林頓市(Clinton)一處住宅8日凌晨發生大火，33歲的母親與六名孩子命喪火海，年紀最小僅一歲；消防當局懷疑窗外欄杆，可能造成死者逃生受阻。

帶刀揚言刺殺總統 佛州男白宮外被捕

佛羅里達州一名男子8日攜帶刀子在白宮外，告訴特勤局人員他準備刺殺川普總統，隨即被逮捕。

熱門新聞

「英國7年來最大」風暴侵襲西北歐 數百航班取消、鐵路也停

家中天花板流不明液體還發出惡臭 一查才知樓上鄰居死一星期

專家：誠實為上 社會新鮮人請勿在履歷加上這些字眼

誰說尼羅河是埃及的？衣索匹亞上游建水壩川普出面調停

澳幣一度貶至近11年低谷 後市續看貶

武漢肺炎疫情蔓延 義大利再悍拒中國復航要求

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。