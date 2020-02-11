武漢肺炎燒全球 機器人進駐時報廣場答疑解惑

擔憂俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情擴散嗎？一台1.5公尺高、掛著友善臉孔的機器人今天進駐紐約時報廣場（Times Square），協助提供病毒相關資訊。

這台機器人引來好奇民眾駐足，他們透過機器人胸前類似iPad的觸控螢幕填寫簡短問卷，甚至與機器人進行對話。

Promobot機器人是由一家總部位在賓州費城（Philadelphia）、由俄羅斯團隊經營的新創公司打造而成；這家公司專門開發商用自主服務型機器人。

公司商務拓展部門主管基沃庫塞夫（OlegKivorkutsev）告訴路透社說：「我們開發了一款特殊軟體來偵測新冠病毒的症狀。」

「我們明白這項問題的重要性，民眾有多麼緊張、害怕患上這種疾病。但若他們了解一些簡單的事情，例如感染新冠病毒的症狀和應該如何預防，一切終將安好，皆大歡喜。」

實際上，這台機器人並非用來檢測病毒，而是詢問民眾是否出現好比發燒等一般症狀，民眾必須在觸控螢幕回答「是」或「否」，如果按下否定選項，即會顯示寬慰人心的訊息。

從倫敦造訪紐約的希利（Tara Healy）說：「這個東西極為靈巧，非常、非常聰明伶俐。」

不過，其他民眾可就沒那麼好取悅了。來自蘇格蘭的麥克林登（Thomas McAlinden）說：「有點瘋狂。」他又說：「但這對我來說概括了紐約。」