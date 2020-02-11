布塔朱吉愛州初選異軍突起後 更嚴峻挑戰才剛開始

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
民主黨總統候選人布塔朱吉(Pete Buttigieg)在新罕布夏州演講。(美聯社)

印第安納州南灣(South Bend)前任市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在愛阿華州民主黨初選異軍突起，立即成為主流媒體爭相專訪對象。對照一年之前，他在2019年1月宣布角逐黨內總統初選時，媒體反應並不熱絡，形成明顯對比。面對接下來包括新罕布夏州在內接連登場的其他州初選，布塔朱吉所面臨更嚴峻的挑戰，才將開始。

民主黨選戰分析師西萊特(Antjuan Seawright)接受國家廣播公司(NBC)訪問時說：「跑贏一圈，並不代表已經取得勝利。初選的競爭就像馬拉松式長跑，不是短跑，途中有著許許多多的障礙要克服，還有一圈一圈的比賽要跑。」

原本參加2020年民主黨初選的挑戰者陣容龐大，包括多位州長、聯邦參議員、市長等。但到了愛阿華州初選時，布塔朱吉不但證明自己比許多對手撐得更久，而且還以黑馬之姿締造亮麗成績。

國家廣播公司報導，但接下來布塔朱吉的最大挑戰在於，能否把愛州勝利模式成功複製到全國版圖。直到現在，布塔朱吉仍未獲得非白人選民的青睞，是他必須突破的第一層關卡。另外，身為領先者勢必受到媒體以及政治對手以放大鏡檢視，如此壓力也會讓布塔朱吉感受越來越深。

對於即將到來的新罕布夏州初選，根據最新民調統計，布塔朱吉近來民調不斷走高，原因在於獲得溫和派立場選民支持。這些選民對前任副總統白登(Joe Biden)興趣不大，只在乎誰是真正有機會擊敗川普總統的民主黨候選人。再來等到了南卡羅萊納州、內華達州初選時，由於這兩州人口組合更趨多元，布塔朱吉能否繼續維持贏面，有待觀察。

布塔朱吉5日晚間對支持群眾表示：「愛阿華州是讓我們展現能力的第一個機會，新罕布夏州則是我們證明確實能夠持續保持氣勢的地方。這是讓我們以實際行動證明絕對有能力打持久戰的機會。」

為了愛州初選，布塔朱吉投注龐大資源，堪稱孤注一擲。國家廣播公司報導，熟悉布塔朱吉選舉陣營的人士透露，如果愛州初選表現不佳，其實布塔朱吉是打算就此收兵的。

報導指出，如今布塔朱吉選舉陣營的期望是，白登表現持續走下坡，少數族裔選民則願意重新思考，相信布塔朱吉就是能夠跟川普一決高下的民主黨最佳人選。

民主黨 愛阿華州 民調 川普
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

美司法部起訴四名解放軍駭客 近1.5億公民個資遭竊

美國司法部長巴爾10日宣布，起訴四名中國大陸解放軍成員，因他們涉及駭入美國消費者信用報告機構Equifax，竊取約1億4...

布塔朱吉愛州初選異軍突起後 更嚴峻挑戰才剛開始

印第安納州南灣(South Bend)前任市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在愛阿華州民主黨初選異軍突起，立即成為主流媒體爭相專訪對象。對照一年之前，他在2019年1月宣布角逐黨內總統初選時，媒體反應並不熱絡，形成明顯對比。面對接下來包括新罕布夏州在內接連登場的其他州初選，布塔朱吉所面臨更嚴峻的挑戰，才將開始。

民主黨今關鍵初選 桑德斯領先

美總統大選民主黨初選第二役定十一日在新罕布夏州登場。新州人口僅一百卅萬，卻是兵家必爭之地。民調顯示，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯聲勢領先。

黑馬竄紅 布塔朱吉清新形象突圍

美國民主黨總統初選參選人布塔朱吉，在愛阿華州黨團會議投票以些微差距勝出，成為民主黨大黑馬。ＢＢＣ報導，布塔朱吉現年卅八歲，如果當選將是美國最年輕總統，最高政治資歷只是人口僅十萬的印第安納州南灣市前市長，他也是美國兩大黨中首位出櫃的總統參選人，聲勢鵲起是因形象清新，選民認為他能為華府政壇帶來改變。

為何要川普為以巴和平方案下台？馬來西亞總理5字回應

馬來西亞總理馬哈迪10日表示，他在8日對美國總統川普以巴和平方案的譴責並要求他為此事下台，是為了救美國。馬哈迪並稱他的批...

你以為美國人很大方? 其實…餐廳以外 他們少給小費

儘管自稱大方，除了把小費給餐館服務生以外，許多美國人並沒有給酒保、食物外賣遞送員、計程車司機、或旅館工作人員小費。

川普將提2021預算案 增支出對抗中俄經濟威脅

美國總統川普明天將提出2021年度預算案，擬增列支出，以對抗中國與俄羅斯的經濟威脅；並將大砍外交援助經費，削減社會安全支...

防盜鐵窗阻逃生？密西西比民宅 母子7人喪火海

密西西比州克林頓市(Clinton)一處住宅8日凌晨發生大火，33歲的母親與六名孩子命喪火海，年紀最小僅一歲；消防當局懷疑窗外欄杆，可能造成死者逃生受阻。

帶刀揚言刺殺總統 佛州男白宮外被捕

佛羅里達州一名男子8日攜帶刀子在白宮外，告訴特勤局人員他準備刺殺川普總統，隨即被逮捕。

芝城華埠公寓停車場慘案 凌晨返家遇「死劫」2華男中彈

芝加哥華埠9日一早發生持槍搶劫案，歹徒於凌晨2時13分左右搶劫站在華埠住宅區一間公寓停車場的兩男一女，其中受害女士交出了財物，但兩名男性不從並反抗，該搶嫌逕向兩男連開數槍，兩人均頭部中彈當場死亡。搶嫌已被逮捕歸案。

影／奧斯卡紅毯爭奇鬥艷 史派克紫西裝悼Kobe

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮10日在洛杉磯杜比劇院登場，紅毯上眾星雲集，較勁衣Q行頭。而今年從脫穎而出的眾女星深V、背部...

以色列開墾操之過急 美大使嚴詞警告

「以色列人不能這麼急著開發屯墾區！」針對日前以色列總理納坦雅胡立法加速開發極具爭議的巴勒斯坦邊界，美國駐以色列大使傅里曼警告，如果以色列做得太過火將導致川普的中東和平計畫失敗

熱門新聞

路透：鴻海鄭州廠已接獲政府復工許可 深圳廠協調中

新冠病毒是生化武器？ 崔天凱與美參議員大打口水戰

不只鴻海 陸多家汽車廠、國營石化廠緊急動員生產口罩

「英國7年來最大」風暴侵襲西北歐 數百航班取消、鐵路也停

家中天花板流不明液體還發出惡臭 一查才知樓上鄰居死一星期

日企以新冠肺炎疫情為契機 實施遠距辦公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。