布塔朱吉愛州初選異軍突起後 更嚴峻挑戰才剛開始

印第安納州南灣(South Bend)前任市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在愛阿華州民主黨初選異軍突起，立即成為主流媒體爭相專訪對象。對照一年之前，他在2019年1月宣布角逐黨內總統初選時，媒體反應並不熱絡，形成明顯對比。面對接下來包括新罕布夏州在內接連登場的其他州初選，布塔朱吉所面臨更嚴峻的挑戰，才將開始。

民主黨選戰分析師西萊特(Antjuan Seawright)接受國家廣播公司(NBC)訪問時說：「跑贏一圈，並不代表已經取得勝利。初選的競爭就像馬拉松式長跑，不是短跑，途中有著許許多多的障礙要克服，還有一圈一圈的比賽要跑。」

原本參加2020年民主黨初選的挑戰者陣容龐大，包括多位州長、聯邦參議員、市長等。但到了愛阿華州初選時，布塔朱吉不但證明自己比許多對手撐得更久，而且還以黑馬之姿締造亮麗成績。

國家廣播公司報導，但接下來布塔朱吉的最大挑戰在於，能否把愛州勝利模式成功複製到全國版圖。直到現在，布塔朱吉仍未獲得非白人選民的青睞，是他必須突破的第一層關卡。另外，身為領先者勢必受到媒體以及政治對手以放大鏡檢視，如此壓力也會讓布塔朱吉感受越來越深。

對於即將到來的新罕布夏州初選，根據最新民調統計，布塔朱吉近來民調不斷走高，原因在於獲得溫和派立場選民支持。這些選民對前任副總統白登(Joe Biden)興趣不大，只在乎誰是真正有機會擊敗川普總統的民主黨候選人。再來等到了南卡羅萊納州、內華達州初選時，由於這兩州人口組合更趨多元，布塔朱吉能否繼續維持贏面，有待觀察。

布塔朱吉5日晚間對支持群眾表示：「愛阿華州是讓我們展現能力的第一個機會，新罕布夏州則是我們證明確實能夠持續保持氣勢的地方。這是讓我們以實際行動證明絕對有能力打持久戰的機會。」

為了愛州初選，布塔朱吉投注龐大資源，堪稱孤注一擲。國家廣播公司報導，熟悉布塔朱吉選舉陣營的人士透露，如果愛州初選表現不佳，其實布塔朱吉是打算就此收兵的。

報導指出，如今布塔朱吉選舉陣營的期望是，白登表現持續走下坡，少數族裔選民則願意重新思考，相信布塔朱吉就是能夠跟川普一決高下的民主黨最佳人選。