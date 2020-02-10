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為何要川普為以巴和平方案下台？馬來西亞總理5字回應

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
圖為2017年馬哈迪在一場抗議美國、支持巴勒斯坦活動上，朝反川普布條上的川普人像用手進行比劃的畫面。路透

馬來西亞總理馬哈迪10日表示，他在8日對美國總統川普以巴和平方案的譴責並要求他為此事下台，是為了救美國。馬哈迪並稱他的批評不是針對美國人，而是川普。

馬哈迪在出席法國工商會活動時說：「美國人是好人，但不包括川普。我叫他下台是為了拯救美國。」

美國總統川普在1月28日單方面宣布中東和平計畫，內容包括允許以色列完全控制約旦河西岸30%區域，並承認耶路撒冷歸屬以色列。

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