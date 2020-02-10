你以為美國人很大方? 其實…餐廳以外 他們少給小費

儘管自稱大方，除了把小費給餐館服務生以外，許多美國人並沒有給酒保、食物外賣遞送員、計程車司機、或旅館工作人員小費。

金融服務公司「TD Ameritrade」的《財務禮儀》(Financial Etiquette)調查報告，顯示這個「小費差距」的規模，比你想像要大的多，除非你本身就從事服務業。

報告發現，受訪者當中，有五分之四給自己最高的給小費評級，自認十分慷慨，到處給錢。但只有54%受訪者說，他們把小費給食物外送員，例如送披薩的司機。只有三分之一會將小費給代客停車的泊車員，或是清潔旅館房間的服務人員。會給計程車司機小費的受訪者不到一半。

整個服務業當中，唯有餐廳侍者能獲得大部分顧客的小費，約有82%受訪者說，他們會給侍者小費。這可能是因為餐廳侍者比其他服務人員，更仰賴小費作為大部分收入。聯邦法律規定，大多數勞工最低薪資為時薪7.25元，但對於每月通常可拿超過30元小費的餐廳服務員，時薪僅有2.13元。

目前約有1230萬名美國人在餐廳、酒吧或其他食品服務場所工作，比十年前的930萬人增加許多。調查發現，約有四分之三顧客會給出超過消費額15%的小費。現今大部分餐館常見小費比率為19%-25%之間。

當談到小費時，各世代做法與認知不同。嬰兒潮世代年長者更可能在幾乎所有場合給小費，比率高於千禧世代。

約有91%嬰兒潮世代受訪者說，他們會給餐館侍者小費，而會這樣做的千禧一代為72%。55%嬰兒潮世代會給計程車司機小費，千禧一代則為36%。另外，52%的千禧世代認為，小費是選擇性的給，但僅有33%嬰兒潮如此認為。