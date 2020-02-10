防盜鐵窗阻逃生？密西西比民宅 母子7人喪火海

密西西比州克林頓市(Clinton)一處住宅8日凌晨發生大火，33歲的母親與六名孩子命喪火海，年紀最小僅一歲；消防當局懷疑窗外欄杆，可能造成死者逃生受阻。

密州海恩茲郡(Hinds County)當局已確認多名罹難者身分，包括33歲布列塔尼．普雷斯利(Brittany Presley)和分別為15歲、13歲、12歲、6歲、4歲和1歲的孩子。

這場火災的起火原因尚不明，但目前排除犯罪行為。柯林頓市發言人瓊斯表示，起火住宅窗外架設的欄杆，據說原本是為了防賊和外人入侵，卻可能成為阻止死者逃生的原因；而檢調也正在調查，起火時煙霧偵測器功能是否異常。

唯一的生還者是父親普雷斯利(Jake Presley)，他因吸入濃煙、燒傷、割傷和瘀青而被送醫治療；鄰居舒特說，普雷斯利當時試圖破窗而入拯救家人時，頭髮都被燒焦，手臂也被割傷。

消防局長布萊克利奇表示，當天清晨出現火災。消防員出動四部消防車和長梯，最後花了大約45分鐘才成功控制火勢。

從臉書照片可見，普雷斯利的家人關係緊密，經常野餐或騎單車旅行，還有她一年前剛產下小女兒的照片。相比之下，火災後的照片可見灰燼中混雜孩子的衣服和家中被燒毀的物品，令人不勝唏噓。

克林頓市小社區8日早上得知這則消息後紛紛為這家人哀悼，這家人的親戚艾瑞卡．密歇爾．奈羅在臉書寫下：「少了他們，我的家庭就再也不一樣了，此時此刻令人難以接受。」

一名鄰居受訪時表示，這戶家庭是很好的人，「從他們搬到這個社區，我就認識這些孩子了……這些孩子很乖，整個社區都心急如焚。這個消息太讓人震驚和心碎了。」