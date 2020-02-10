帶刀揚言刺殺總統 佛州男白宮外被捕
佛羅里達州一名男子8日攜帶刀子在白宮外，告訴特勤局人員他準備刺殺川普總統，隨即被逮捕。
25歲的赫吉佩斯(Roger Hedgpeth)8日下午來到白宮附近，走向一名巡邏的特勤人員說，他身上有刀，來這裡是要對川普行刺。警方對他搜身後發現，他的胯間一邊是個刀鞘，插著一把三吋半長的刀，另一邊是個槍套，但沒有裝槍。
赫吉佩斯被捕後，被送到醫院進行精神疾病評估，警方還扣下和檢查了他的車，對他提出試圖刺殺的指控。
媒體在網搜後查到一個顯示為赫吉佩斯的電話，但撥打後沒有回音。目前尚不知道他來自何處、住在什麼地方和有沒有律師。
特勤人員常在白宮附近碰到來訪的陌生人，或是表示他們與川普有約會，或是說與川普有心靈感應的神交，甚至還有要自焚的抗議者，但很少碰到公開宣稱要刺殺總統的人。
白宮多次出現有人跨越欄杆闖入的維安漏洞，其中一名男子2014年長驅直入進入總統的居所，因此特勤局近年來加強了白宮的保安，包括加高了圍欄和增設更多的路障。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言