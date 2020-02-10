帶刀揚言刺殺總統 佛州男白宮外被捕

佛羅里達州一名男子8日攜帶刀子在白宮外，告訴特勤局人員他準備刺殺川普總統，隨即被逮捕。

25歲的赫吉佩斯(Roger Hedgpeth)8日下午來到白宮附近，走向一名巡邏的特勤人員說，他身上有刀，來這裡是要對川普行刺。警方對他搜身後發現，他的胯間一邊是個刀鞘，插著一把三吋半長的刀，另一邊是個槍套，但沒有裝槍。

赫吉佩斯被捕後，被送到醫院進行精神疾病評估，警方還扣下和檢查了他的車，對他提出試圖刺殺的指控。

媒體在網搜後查到一個顯示為赫吉佩斯的電話，但撥打後沒有回音。目前尚不知道他來自何處、住在什麼地方和有沒有律師。

特勤人員常在白宮附近碰到來訪的陌生人，或是表示他們與川普有約會，或是說與川普有心靈感應的神交，甚至還有要自焚的抗議者，但很少碰到公開宣稱要刺殺總統的人。

白宮多次出現有人跨越欄杆闖入的維安漏洞，其中一名男子2014年長驅直入進入總統的居所，因此特勤局近年來加強了白宮的保安，包括加高了圍欄和增設更多的路障。