川普今公布2021預算 大砍福利、增加軍費

在為大選年準備第二任期的連任競選之際，川普總統10日將公布下一年度4兆8000億元預算計畫，其中將大幅削減福利計畫和外國援助，並將繼續增加軍費和退伍軍人的開支。

新預算計畫反映出白宮為川普第二任期規畫的施政重點，為了實現川普要在2024年把太空人重新送上月球的目標，國家航空暨太空總署(NASA)的預算將增加12%。

2021會計年度的軍費將增至7405億元，增幅0.3%。退伍軍人事務部的預算是增13%，國土安全部將增3%，國家核安全管理局是增長19%。

但環保署的預算被大砍26%，住房與城市發展部將削減15%，商務部砍掉37%，聯邦疾病防治中心(CDC)削減9%，外援減少21%。

預算計畫要求為建邊界牆撥款20億元，遠少於去年的50億元。此外，新預算還要求將特勤局從國安部劃歸財政部管轄。

白宮要求未來10年削減4兆4000億元開支，包括從必須支出的計畫中節省2兆元，其中通過改革聯邦醫療保險(Medicare)處方藥的價格機制而節省1300億元、醫療補助計畫(Medicaid)和糧食券計畫要節省2920億元，以及聯邦殘障福利節省700億元。

川普競選時曾保證維持給Medicare和Medicaid的資助，但他在新預算計畫中提出，為了節省必須對Medicare和Medicaid進行改革，反映出共和黨要求削減聯邦福利的長期立場。

根據最新預算計畫，2017年通過的1兆5000億元減稅計畫，將在2025年到期後繼續延長，彌補減稅的收入將來自經濟增長。白宮預計，在未來10年的成長中，今年第四季將增長3.1%，2021年及以後都將保持在3%。川普今年連任競選的主題，也將是他在國情咨文中宣揚的經濟強勁與失業率低。

下一年度的聯邦預算赤字為9660億元，低於估計的1兆元，但比川普在2017年首次預算計畫中的展望高出兩倍。川普政府表示，如果實行他的計畫，未來10年可減少赤字4兆6000億元，到2035年將消除赤字。