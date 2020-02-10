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芝城華埠公寓停車場慘案 凌晨返家遇「死劫」2華男中彈
芝加哥華埠9日一早發生持槍搶劫案，歹徒於凌晨2時13分左右搶劫站在華埠住宅區一間公寓停車場的兩男一女，其中受害女士交出了財物，但兩名男性不從並反抗，該搶嫌逕向兩男連開數槍，兩人均頭部中彈當場死亡。搶嫌已被逮捕歸案。
死者友人接受本報獨家訪問表示，兩名死者分別是邊華一、熊偉忠，均來自瀋陽，9日凌晨他們才跟友人結束卡拉OK的聚會返回租住公寓，沒想到竟遇到死劫。
友人說，邊華一身材壯碩，不敢置信他會遭遇不測，而遭劫殺的兩人來美國至少都已七、八年，靠打工謀生。
友人說，交出財物的女性為熊偉忠的新婚妻子，夫妻倆前段時間到明尼蘇達州工作，最近才回到芝加哥華埠。
芝加哥警察局指出，死者分別為38歲、39歲的男性，當時他們與另一名44歲的女性，站在20街夾威爾斯街(S. Wells St.)公寓停車場，這時有人走過來，試圖搶劫三人。
警方說，其中女性遵從搶匪要求交出財物，但兩名男子拒絕並反抗，嫌犯因此對兩人開數槍，兩男頭部中彈均當場死亡，女性受害者則未受傷。
據警方紀錄，當時其中一名死者身上帶了超過1萬元現金，案發時，三人才從朋友聚會處返回租住處。
庫克郡法醫辦公室目前仍在進行死因調查。
警方表示，槍手開槍後逃離現場，但很快被警方在普林斯頓街(Princeton St.)夾22街附近逮捕到案。
芝加哥中央警探部門正在調查該案。
由於發生死亡搶劫案的地點，位於華埠廣場後的住宅區，慘案傳出後，引起華埠社區震驚與恐慌，一名住在該公寓樓後的連棟屋屋主告訴本報說，8日晚他們很早就睡了，並未聽到任何槍聲，一早就看到多輛警車聚集，才知道發生死亡搶案，直呼「太可怕了」。
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