影／奧斯卡紅毯爭奇鬥艷 史派克紫西裝悼Kobe

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮10日在洛杉磯杜比劇院登場，紅毯上眾星雲集，較勁衣Q行頭。而今年從脫穎而出的眾女星深V、背部挖空、或是性感透視的爭奇鬥艷服裝中脫穎而出的則是身穿24號紫色西裝出席，哀悼已故球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）的好萊塢導演史派克李（Spike Lee），讓網友紛紛大讚很「有心」。

曾在2009年5月推出柯比的紀錄片《Kobe Doin' Work》，這次奧斯卡頒獎典禮上，史派克李也特地穿上代表湖人隊的紫、金色搭配的西裝，領口上也繡上柯比的24號，一身裝扮就為了悼念柯比，暖心舉動被網友大讚「太有心！」、「值得尊敬」，成為這屆奧斯卡紅毯上最受矚目的焦點。

曾在頒發金球獎「最佳導演」獎時，諷刺金球獎性別歧視的奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman），今年在奧斯卡紅毯上展現性感同時，也不忘為女權發聲。娜塔莉波曼身穿一套性感深V透視裝，搭配繡有今年沒有入圍的女導演名字的黑色外套，再度以行動諷刺好萊塢性別歧視。

日前一舉拿下葛萊美音樂獎的18歲音樂人怪奇比莉（Billie Eilish），以一席白色香奈兒（Chanel）絨毛褲裝走上紅毯，有別於其他女星穿高跟鞋現身正式場合，她則是穿上布鞋，意外襯托出她的獨特氣場。螢光綠髮，髮尾繫上長緞帶加上浮誇的耳環、戒指和超長的黑指甲，相當不同奧斯卡紅毯的風格，但卻明確表現出她搞怪的氣質。

《婚姻故事》入圍女配角的蘿拉鄧恩（Laura Dern）身穿一襲典雅的性感長洋裝現身紅毯，卻遭網友形容內衣外穿，胸前的流蘇裝飾更慘遭批評說像是墨魚往草莓奶昔裡噴汁，好尷尬。蘿拉這次帶現年84歲的母親戴安拉德一同出席奧斯卡。戴安拉德自己當年以是奧斯卡常客，曾獲3次最佳女配角提名，45年前她靠著作品《再見愛麗絲》入圍奧斯卡女配角時，就曾帶著當年8歲的蘿拉走紅毯，如今角色互換，這故事也被媒體報導出來，讓網友大呼「一家人都是奧斯卡常客！太利害了！」