快訊

菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

影／奧斯卡紅毯爭奇鬥艷 史派克紫西裝悼Kobe

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
好萊塢導演史派克李（Spike Lee）一襲湖人隊紫金色西裝，並繡上24號悼念Kobe走紅毯，被網友大讚很「有心」。美聯

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮10日在洛杉磯杜比劇院登場，紅毯上眾星雲集，較勁衣Q行頭。而今年從脫穎而出的眾女星深V、背部挖空、或是性感透視的爭奇鬥艷服裝中脫穎而出的則是身穿24號紫色西裝出席，哀悼已故球星柯比布萊恩（Kobe Bryant）的好萊塢導演史派克李（Spike Lee），讓網友紛紛大讚很「有心」。

曾在2009年5月推出柯比的紀錄片《Kobe Doin' Work》，這次奧斯卡頒獎典禮上，史派克李也特地穿上代表湖人隊的紫、金色搭配的西裝，領口上也繡上柯比的24號，一身裝扮就為了悼念柯比，暖心舉動被網友大讚「太有心！」、「值得尊敬」，成為這屆奧斯卡紅毯上最受矚目的焦點。

曾在頒發金球獎「最佳導演」獎時，諷刺金球獎性別歧視的奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman），今年在奧斯卡紅毯上展現性感同時，也不忘為女權發聲。娜塔莉波曼身穿一套性感深V透視裝，搭配繡有今年沒有入圍的女導演名字的黑色外套，再度以行動諷刺好萊塢性別歧視。

日前一舉拿下葛萊美音樂獎的18歲音樂人怪奇比莉（Billie Eilish），以一席白色香奈兒（Chanel）絨毛褲裝走上紅毯，有別於其他女星穿高跟鞋現身正式場合，她則是穿上布鞋，意外襯托出她的獨特氣場。螢光綠髮，髮尾繫上長緞帶加上浮誇的耳環、戒指和超長的黑指甲，相當不同奧斯卡紅毯的風格，但卻明確表現出她搞怪的氣質。

《婚姻故事》入圍女配角的蘿拉鄧恩（Laura Dern）身穿一襲典雅的性感長洋裝現身紅毯，卻遭網友形容內衣外穿，胸前的流蘇裝飾更慘遭批評說像是墨魚往草莓奶昔裡噴汁，好尷尬。蘿拉這次帶現年84歲的母親戴安拉德一同出席奧斯卡。戴安拉德自己當年以是奧斯卡常客，曾獲3次最佳女配角提名，45年前她靠著作品《再見愛麗絲》入圍奧斯卡女配角時，就曾帶著當年8歲的蘿拉走紅毯，如今角色互換，這故事也被媒體報導出來，讓網友大呼「一家人都是奧斯卡常客！太利害了！」

向來「衣不驚人死不休」的男星Billy Porter在，這次也沒讓人失望，腳踩將近15公分高的高跟鞋搭配Giles Deacon採用金色羽毛組成上身禮服，一登場就驚艷全場。

奧斯卡紅毯時尚：歌手賈奈爾夢內（Janelle Monáe）(左)、黑寡婦史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）與驚奇隊長布莉拉森（Brie Larson）等三人的禮服受到好評。路透/法新
《今日美國》評選今年紅毯「災難」：克莉絲汀薇格（Kristen Wiig）最糟，被網友批評像化身千層麵、瓶刷、烏賊等，瑟夏羅南（Saoirse Ronan）遭批像參加小丑舞會，蘿拉鄧恩（Laura Dern）則被酸像內衣外穿。路透/法新

性別歧視 西裝
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

奧斯卡／致敬女性！娜塔莉波曼紅毯DIOR戰袍有洋蔥　把被忽視女導演名字繡在斗篷上

網友發文稱「寧疫情死千人不願Kobe死」下場GG了

回憶初見Kobe 脫口秀笑匠小故事催淚百萬人

省略等候程序以示尊崇 傳布萊恩將率先進名人堂

相關新聞

為何要川普為以巴和平方案下台？馬來西亞總理5字回應

馬來西亞總理馬哈迪10日表示，他在8日對美國總統川普以巴和平方案的譴責並要求他為此事下台，是為了救美國。馬哈迪並稱他的批...

你以為美國人很大方? 其實…餐廳以外 他們少給小費

儘管自稱大方，除了把小費給餐館服務生以外，許多美國人並沒有給酒保、食物外賣遞送員、計程車司機、或旅館工作人員小費。

川普將提2021預算案 增支出對抗中俄經濟威脅

美國總統川普明天將提出2021年度預算案，擬增列支出，以對抗中國與俄羅斯的經濟威脅；並將大砍外交援助經費，削減社會安全支...

防盜鐵窗阻逃生？密西西比民宅 母子7人喪火海

密西西比州克林頓市(Clinton)一處住宅8日凌晨發生大火，33歲的母親與六名孩子命喪火海，年紀最小僅一歲；消防當局懷疑窗外欄杆，可能造成死者逃生受阻。

帶刀揚言刺殺總統 佛州男白宮外被捕

佛羅里達州一名男子8日攜帶刀子在白宮外，告訴特勤局人員他準備刺殺川普總統，隨即被逮捕。

川普今公布2021預算 大砍福利、增加軍費

在為大選年準備第二任期的連任競選之際，川普總統10日將公布下一年度4兆8000億元預算計畫，其中將大幅削減福利計畫和外國援助，並將繼續增加軍費和退伍軍人的開支。

芝城華埠公寓停車場慘案 凌晨返家遇「死劫」2華男中彈

芝加哥華埠9日一早發生持槍搶劫案，歹徒於凌晨2時13分左右搶劫站在華埠住宅區一間公寓停車場的兩男一女，其中受害女士交出了財物，但兩名男性不從並反抗，該搶嫌逕向兩男連開數槍，兩人均頭部中彈當場死亡。搶嫌已被逮捕歸案。

川普大減福利、外國援助預算 10年內仍無法消除赤字

美國白宮10日將公布下一年度4兆8000億美元預算計畫，其中將大幅削減福利計畫和外國援助，並將繼續增加軍費和退伍軍人的開支。

影／奧斯卡紅毯爭奇鬥艷 史派克紫西裝悼Kobe

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮10日在洛杉磯杜比劇院登場，紅毯上眾星雲集，較勁衣Q行頭。而今年從脫穎而出的眾女星深V、背部...

以色列開墾操之過急 美大使嚴詞警告

「以色列人不能這麼急著開發屯墾區！」針對日前以色列總理納坦雅胡立法加速開發極具爭議的巴勒斯坦邊界，美國駐以色列大使傅里曼警告，如果以色列做得太過火將導致川普的中東和平計畫失敗

美總統大選在即 有色人種成票倉？

美國總統大選逼近，「有色人種」儼然成為各黨參選人的吸票機！在民主黨的初選中，許多穆斯林和亞裔出現在參選人的廣告中，但也有少數族群感覺自己被利用。川普日前在發表國情咨文時

美公布2021財政預算 基礎建設成首要目標

美國總統特朗普預計周一 (2月10日) 會公布2021年的財政預算案，預計預算總額將達到4.8兆美元。 各界預期他將刪減21%的美國對外援助預算，並削減美國的社會福利預算...

熱門新聞

路透：鴻海鄭州廠已接獲政府復工許可 深圳廠協調中

新冠病毒是生化武器？ 崔天凱與美參議員大打口水戰

今天開盤前 五件國際事不可不知

泰國槍手屠殺29人遭擊斃 疑因房屋買賣糾紛行凶

日企以新冠肺炎疫情為契機 實施遠距辦公

不只鴻海 陸多家汽車廠、國營石化廠緊急動員生產口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。