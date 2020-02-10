以色列開墾操之過急 美大使嚴詞警告

「以色列人不能這麼急著開發屯墾區！」針對日前以色列總理納坦雅胡立法加速開發極具爭議的巴勒斯坦邊界，美國駐以色列大使傅里曼警告，如果以色列做得太過火將導致川普的中東和平計畫失敗。媒體分析，川普在推動和平計劃時，就已遭中東各國反彈，如果再縱容納坦雅胡的選舉行為，美國在中東的地位難保。

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根據《政論網》報導，在1月28川普的和平計劃公布後，納坦雅胡就急忙要求議會儘速在國內制定法律，幾天內就要加速屯墾。這些舉動讓巴勒斯坦與中東各國跳腳。傅里曼近日便推文表示，以色列近來的作為跟美國在中東的目標相左，無助中東和平發展。

《國土報》提到以色列自去年國會選舉後便遲遲無法組成新政府，無論是納坦雅胡所屬政黨或是反對黨黨魁甘茲都沒有辦法組成內閣的情況下，將於3月2日重新大選。由於納坦雅胡任內受到司法部指控貪污，民調也受到影響，他希望透過屯墾政策的實施，挽救民調。

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