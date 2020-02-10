美總統大選在即 有色人種成票倉？

美國總統大選逼近，「有色人種」儼然成為各黨參選人的吸票機！在民主黨的初選中，許多穆斯林和亞裔出現在參選人的廣告中，但也有少數族群感覺自己被利用。川普日前在發表國情咨文時，也邀請不少非裔公民旁聽，學者分析，川普試圖討好相對弱勢黑人族群，以爭取自己的非裔選票。

亞裔、穆斯林被利用

根據《衛報》報導，高中生馬哈茂德是位穆斯林，也是美國青年氣候罷課的要角，2日意外發現自己出現在前副總統拜登的競選廣告中，但其實她是民主黨另一位參選人伯尼•桑德斯的支持者。馬哈茂德坦言：「剛開始她很驚訝，但隨後感到非常不舒服。」她也在推特上強調自己是「支持伯尼的辣妹」之一。

穆斯林阿拉姆也呼籲，候選人必須認真傾聽不同族群的聲音，特別是他們日常生活的問題，例如平等的受教權，而不是擅自使用他們的照片以獲取支持。

另一位桑德斯的支持者李艾娜的照片，也被民主黨另一位參選人華倫拿來作為競選廣告。李艾娜表示，華倫的團隊明明知道她並不支持華倫，即使她曾參加華倫的競選活動，「她感到自己被利用了」，對此她感到很沮喪。

川普討好非裔族群

《紐約時報》指出，川普在4日發表國情咨文時，邀請不少非裔特別來賓旁聽並表揚，包含100歲的塔斯克基飛行員（二戰的非裔美籍飛行員）麥吉、阿富汗退伍軍人蘭金斯（現正在振興貧困地區的「機會區域」工作），以及正在申請獎學金的4年級學生戴維斯（川普藉此宣傳《經濟機會法》等成果）。

「整場國情咨文有如一場微目標定位（利用大數據從大量人群中招募支持者的重要策略）的造勢演說。」摩根州立大學的政治學教授強森認為，川普試圖拉攏貧窮的非裔族群。

在川普演講過程中，眾議院「國會非裔議員連線」也多次起立鼓掌。然而，大部分黑人似乎對此不買單，根據《華盛頓郵報》所做的民調，超過8成的黑人仍認為川普是白人至上的種族主義者。

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