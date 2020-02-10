新芬黨擺脫邊緣地位 躍愛爾蘭第一大黨

愛爾蘭9日大選，新芬黨顯然比其他黨派贏得更多選票，將嘗試組成新政府。這是令人震驚的選舉結果，新芬黨在北愛爾蘭騷亂年代是愛爾蘭共和軍（IRA）旗下政治組織，其邊緣地位直至1998年耶鮮受難日協議簽署後才比較好。

衛報報導，新芬黨領袖麥唐納9日告訴歡欣鼓舞的支持者，「革命」已經發生，她將嘗試與其他黨派合組執政聯盟。她說愛爾蘭「不再是兩黨制」。

曾因和愛爾蘭共和軍的關聯而遭嫌棄的新芬黨，幾乎贏得四分之一的第一選擇票（first preference vote），有可能險勝執政的愛爾蘭統一黨（Fine Gael）和中間偏右的共和黨（Fianna Fail），這兩個中間派政黨已在愛爾蘭輪流執政長達一世紀。

選民對遊民、房租飆漲、醫院候診名單等問題感到憤怒，也對政治雙頭壟斷的幻想破滅，助長新芬黨崛起。

麥唐納表示，她已經聯絡綠黨和左傾小黨，希望能合組一個沒有愛爾蘭統一黨和共和黨的聯合政府---這個情形不太可能發生。麥唐納並未排除和兩大黨的任一方談成協議。

然而，國會席次分配可能將新芬黨排除在權力之外。愛爾蘭統一黨和共和黨有更多候選人，在160席的國會下院裡，可望各自贏得比新芬黨更多的席位，到底哪些黨能合組聯合政府，目前仍不明朗---如果談的成的話。僵局可能導致重新舉行大選。

任愛爾蘭總理的愛爾蘭統一黨黨魁瓦拉德卡，以及共和黨黨魁馬丁，打選戰時，全都以道德和政策為由，排除和新芬黨合組政府的可能。

周日晚上，瓦拉德卡在都柏林表示：「對我們而言，與新芬黨組聯合政府不是一個選項，但我們願意和其他黨派討論。」

瓦拉德卡是愛爾蘭首位同志總理，他本來寄望健全的經濟和他在英國脫歐的表現，能為愛爾蘭統一黨的執政爭取第三個任期，但他遭遇選民疲勞症，以及生活費用和公共服務狀況引發的不滿。

至於馬丁，他現在再被問到是否考慮與新芬黨分享權力時，沒把話說死。他表示：「國家排在第一位。」

愛爾蘭的比例代表制-單一可轉移投票制意味可能今天、明天或更晚才能確定國會席次分配。周日已開出96%的第一選擇票，新芬黨獲24.1%，共和黨得票22.1%，愛爾蘭統一黨22.1%，綠黨7.4%，剩下的是小型左傾政黨和獨立候選人。