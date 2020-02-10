美公布2021財政預算 基礎建設成首要目標

(德國之聲中文網) 美國總統特朗普預計周一 (2月10日) 會公布2021年的財政預算案，預計預算總額將達到4.8兆美元。 各界預期他將刪減21%的美國對外援助預算，並削減美國的社會福利預算。 另一方面，為了對抗來自中國與俄羅斯的經濟威脅，美國將提升相關領域的預算。 同時，美國也立定目標要從幾個主要的預算計劃中省下2兆美元，以挪出足夠的資金。

去年，特朗普試圖在提出預算時，削減對外援助的比例，但是他的提案引起國會強烈反彈，最終無法闖關成功。 外界預期，特朗普此次的預算提案將無法在由民主黨主導的眾議院過關。 路透社報導，特朗普針對2021年提出的預算，將把2021年的軍事預算提升至7405億美元，並自今年10月1日起，提高對國防與退撫軍人相關的支出。

與此同時，白宮則提議在未來十年內刪減4.4兆美元預算，其中包含透過改變處方藥的藥價將健保的預算減少1300億美元。 白宮也提議透過取消對貧窮者的醫療補助保險與糧食券計劃，將社會福利預算減少2920億元。 此外，白宮也計劃限縮政府給予殘障人士的補助，把該預算至少減少700億美元。

此外，路透社報導，特朗普也將爭取20億美元的預算來建造美墨邊境牆，但這個數目與他一年前提出的86億美元的預算相差甚遠。 專家指出，自從美國國會去年否決了特朗普原先提出的美墨邊境牆預算後，美國政府今年預計將部分預算移至軍事預算。 一名資深政府官員表示，白宮將不會向美國國防部要求更高的預算來建造美墨邊境牆。

特朗普預計在新的預算中，爭取441億美元的對外援助預算，但這個數字與去年的557億美元相比，減少了不少。 美國政府的數據顯示，今年美國給予烏克蘭的援助將與去年相同。 此前，特朗普運用減少援助預算來威脅烏克蘭政府對民主黨前副總統拜登 (Joe Biden) 進行調查，但此舉也讓民主黨在眾議院對特朗普发起彈劾案。

不願具名的美國官員向路透社表示，特朗普也將要求把美國國際发展金融公司的預算從去年的1.5億美元提升至7億美元。

楊威廉/羅法 (路透社)

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