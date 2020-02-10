川普今將公布下年度預算：大幅削減社會安全支出和外援

美國總統川普預料在今天公布規模4.8兆美元的預算，為可能的第二任期預做規畫，其中提議大幅削減社會安全網項目和外國援助，但提高國防和退伍軍人的支出。

道瓊社引述政府官員報導，預算案擬將10月1日開始的2021財政年度軍事開支增加0.3%至7,405億美元。該提案將把非國防開支削減5%，至5,900億美元，低於國會和川普在去年夏季達成的兩年預算協議中規定的水平。

新預算案不太可能就此過關，因為民主黨掌控眾院，而共和黨主導下參議院的支出法案需要兩黨共同支持。

●太空預算增最多

美國太空總署（NASA）料成為預算獲增最多的機構，川普有意實現2024年之前讓太空人重返月球的目標，明年NASA的預算將增加12%。另一方面，美國國家環境保護局（EPA）的開支將被削減26%。

●援外預算大減

政府官員向路透透露，川普將尋求在預算案中將對外援助減少21%，下一財政年度降至441億美元，2020財政年度為557億美元。

不過，政府官員對路透表示，特朗普將要求把美國國際發展金融公司(DFC)的經費從前一年的1.5億美元增加至7億美元。

成立DFC主要在於對抗中國日益增加的經濟影響力。DFC是一家與民間部門合作，為發展中國家提供貸款的發展銀行。美國認為中國的做法具有掠奪性，DFC是可提供融資另一選擇。

美國官員希望以這類借貸對抗中國的軟實力，幫助一些國家避免陷入北京當局的「債務陷阱」。美方認為這些國家無力償還中國為其基礎設施建設提供的貸款時，就會把港口、鐵路或其他資產的控制權讓給了中國。

他還表示，DFC部分資金將用於在發展中國家推動5G技術發展。