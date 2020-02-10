川普橘臉外圍一圈白的照片瘋傳 他罵假消息

美國總統川普表示，網路瘋傳他一張照片---臉部呈暗橘色但靠近髮際線的地方卻形成一圈明顯突兀的白色---是「更多假消息」。

川普在推特上貼文說：「這顯然經過修圖，風勢強勁而髮型看起來卻沒事？不擇手段砥毀！」

這張照片由穆恩（William Moon）在他的推特和Instagram帳號分享出來。穆恩的推特簡介上說自己是「白宮特派員、記者、攝影師、詩人，和僅攝取魚肉的素食者」。

但穆恩並不在白宮的攝影師名單內，且他的推特和Instagram帳號未經認證。

根據媒體VOX，穆恩貼出的照片都是對媒體公開的活動。川普政府的官方攝影師是克瑞格黑德（Shealah Craighead）。

儘管穆恩似乎有管道進出白宮，且自2017年起貼出川普照片---因此累積1萬8000名追蹤者---他很可能與川普政府毫無關聯，甚至不是媒體公司的一員。

然而，從穆恩貼照時下的標「川普由南坪的海軍陸戰隊一號走向橢圓辦公室，與夕陽和強風共舞」看來，不像故意編輯修圖讓川普難看。

彭博資訊、歐新社和法新社等媒體攝影記者在強風吹襲的同一天拍到的照片，也顯示川普的橘臉外圍有類似的白圈，只是沒那麼明顯。