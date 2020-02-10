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總統府未回應 我持續國際合作

聯合報 / 記者林敬殷／台北報導
美國國務卿龐培歐。 圖／聯合報系資料照片

美國務卿龐培歐美東時間八日在「全美州長協會冬季會議」發表演說，列舉多項有關大陸打壓我國與美國州政府交流的事例，並提醒各州州政府勿因中國經濟利誘，漠視對美國國家安全、經濟及自由的隱憂。對此，總統府昨天不願作出回應，相關人士則說，政府持續與美國在內等理念相近國家合作是不會改變的。

他表示，儘管中國的各種打壓可以預期，但政府持續緊密地與包括美國在內等國際上所有理念相近國家合作，貢獻印太區域安全穩定及繁榮發展，是國家不會改變的目標。

他指出，提醒北京當局，作為區域以及國際社會一份子，應徹底拋棄這類無助區域穩定，無助於國際社會共榮共進的種種打壓，回到合作、正面助益於人類社會的行列上來，這樣也才能重新獲得國際社會的尊敬。

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