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民主黨新局！白登已失去焦點 布塔朱吉、桑德斯沒把他放眼裡

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合8日電

民主黨7日晚上進行最新一輪總統初選辯論，幾分鐘內就清晰的顯示選局已變：雖然白登站在講台正中央，可是他已不是選戰中心人物。

這場辯論最引人注意的火爆交鋒，來自在愛阿華州黨團投票領先，在下周將投票的新罕布夏聲望也領袖群倫的布塔朱吉和桑德斯

白登的助理在辯論前宣稱他將採取更激進策略顯示與對手的不同，可是辯論時他除了講話聲音大一點，與以前似乎沒什麼兩樣。對於一個氣勢下滑，迫切需要扭轉局面的參選人，他的談話了無新意。

更鮮明反映選情改觀的是，桑德斯和布塔朱吉都放過批評白登的機會，只顧彼此攻擊。布塔朱吉甚至還幫白登講話，指責川普總統攻擊白登的兒子。

原來群英並起的民主黨初選，愈來愈呈現雙雄相爭的局面，只是兩人分別代表截然不同的路線：桑德斯壓倒伊麗莎白‧華倫成為進步派掌舵人；另一派則是認為桑德斯太偏激左派的選民，其代表包括白登、布塔朱吉、柯洛布查，以及遲遲才參選，可是實力不容小覷的彭博。

受到建制派擁戴的白登，在溫和派選民間的聲望已被布塔朱吉超越，在愛阿華州黨團投票結果排名落到第四，更呈現兵敗如山倒之勢。相形之下，在愛阿華州與桑德斯勢均力敵的布塔朱吉氣勢如虹，並激發選民和金主的熱情。

新罕布夏州過去一周的民調顯示布塔朱吉聲望節節上漲，與桑德斯不相上下，在7日辯論過後更有超前之勢。白登則退居第三、四名。

白登有意反守為攻，反映他的情勢有多嚴峻。助理宣稱等初選從白人居多的愛阿華和新罕布夏轉移到種族更多元的州，白登將否極泰來，尤其布塔朱吉一直無法擺脫擔任市長時對黑人不公的包袱。

但是，白登的問題在於以當選能力做為競選主軸的人，也有輸不起的獨特弱點。對白登最不利的是，選民可能開始覺得他根本沒希望，並轉而支持其他人選。布塔朱吉和桑德斯即已反映這種態度，根本不理會白登，把彼此當成唯一對手。

桑德斯 投票 愛阿華州
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