新罕州催票 白登批布塔朱吉：不是另一個歐巴馬
民主黨總統提名初選參選人加緊腳步，把握11日新罕布夏州投票前的最後周末衝刺催票；民調顯示，在愛阿華州初選領先的印第安納州南灣(South Bend)前市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)和聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)勝出的機率仍是五五波。
選前呼聲極高，但在愛州失利的前副總統白登(Joe Biden)力求重組，聚焦曼徹斯特(Manchester)造勢活動；他把矛頭對準聲勢崛起的布塔朱吉，說布塔朱吉「不是另一個歐巴馬」。
白登7日晚在電視辯論中曾坦言，11日可能在新罕州遭逢與愛州類似的挫敗，「我向來領先群雄，我一直以這個為目標，但事實是，我在新罕州處於劣勢。」
民調落後的參選人、聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)試圖爭取出線機會，在辯論中表現優異，痛批布塔朱吉的政治經驗不足。
柯洛布查的競選團隊在募款電郵中寫道，「她對闡明對美國的樂觀及務實計畫，這即為她是擊敗川普最佳人選的原因。」
聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)的民主黨進步派支持率勝過桑德斯，她自詡為得以團結黨內左派和中間派人士的最佳人選，試圖博取選民青睞。
隨著新罕州投票日逼近，多項民調顯示，新罕州的投票結果可能不會像愛州般明顯：桑德斯可能險勝，布塔朱吉在部分民調中與桑德斯不分軒輊，華倫和白登難分高下但均落後前兩人，柯洛布查的得票率可能稍增但仍落後領先群。
新罕州選民向來以最後一刻才決定投票意向著稱，且可能突然改變心意；孟莫斯大學(Monmouth University)上周民調顯示，僅49%選民下定決心。
住在佛蒙特邊境的63歲退休心理學者菲利普斯(Larry Phillips)出席布塔朱吉的造勢活動，他自稱為布塔朱吉的「軟支持者」，稱「他不像有既成想法的政治人物，他似乎心思縝密，不像政治人物般呆板。」
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