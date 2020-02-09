民主黨找回搖擺州 楊安澤：別顧著攻擊川普
民主黨總統參選人把競選的焦點對準川普總統，但華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)並不贊同；他認為川普不是美國所有問題的根源，也呼籲民主黨人不要過度關注在川普身上。
楊安澤7日在新罕布夏州的辯論中對同黨人士說說：「大家都忘了川普當初當選的教訓；川普不是我們所有問題的根源，而我們要是跟著他起舞就是大錯特錯；他是一種疾病的症狀，而這種病過去數年到數十年來都在我們的社會中蔓延；我們的職責是要進行更艱鉅的任務，有效治癒這種病。」
楊安澤也說，諸如愛阿華州與俄亥俄州等地，一直以來支持民主黨的選民信心受挫，才會改變心意支持共和黨；「多數美國人都覺得這些政黨多年來都在玩『你輸我輸』的遊戲；大家知道誰已經輸很久了嗎？那就是我們；我們的社會已經輸很久了；我們社會的生活方式在我們腳下四分五裂。」
他接著說：「所以在愛阿華州這樣傳統上的搖擺州，支持川普的人才會多出將近10個百分點；所以俄亥俄州這樣傳統上的搖擺州，現在支持共和黨的程度之高，讓我得知我們的團隊根本不打算到俄亥俄州造勢。」
他也指責電商龍頭亞馬遜(Amazon)沒有依照公平比例納稅，還提到自動化傷害了數百萬美國人的就業前景；「製造業400萬個工作機會都被自動化取代，而且數量還在增加中；新罕布夏州30%的商店與購物中心倒閉；而亞馬遜身為這一切的罪魁禍首，還幾乎完全沒有繳稅。」
楊安澤說：「美國人每天都能看見並且切身感受到這些改變；如果我們進行艱鉅的任務來解決這些問題，那我們不只能夠在今年秋天擊敗川普，還能夠讓我們的社會更進步。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言