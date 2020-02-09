民主黨找回搖擺州 楊安澤：別顧著攻擊川普

民主黨總統參選人把競選的焦點對準川普總統，但華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)並不贊同；他認為川普不是美國所有問題的根源，也呼籲民主黨人不要過度關注在川普身上。

楊安澤7日在新罕布夏州的辯論中對同黨人士說說：「大家都忘了川普當初當選的教訓；川普不是我們所有問題的根源，而我們要是跟著他起舞就是大錯特錯；他是一種疾病的症狀，而這種病過去數年到數十年來都在我們的社會中蔓延；我們的職責是要進行更艱鉅的任務，有效治癒這種病。」

楊安澤也說，諸如愛阿華州與俄亥俄州等地，一直以來支持民主黨的選民信心受挫，才會改變心意支持共和黨；「多數美國人都覺得這些政黨多年來都在玩『你輸我輸』的遊戲；大家知道誰已經輸很久了嗎？那就是我們；我們的社會已經輸很久了；我們社會的生活方式在我們腳下四分五裂。」

他接著說：「所以在愛阿華州這樣傳統上的搖擺州，支持川普的人才會多出將近10個百分點；所以俄亥俄州這樣傳統上的搖擺州，現在支持共和黨的程度之高，讓我得知我們的團隊根本不打算到俄亥俄州造勢。」

他也指責電商龍頭亞馬遜(Amazon)沒有依照公平比例納稅，還提到自動化傷害了數百萬美國人的就業前景；「製造業400萬個工作機會都被自動化取代，而且數量還在增加中；新罕布夏州30%的商店與購物中心倒閉；而亞馬遜身為這一切的罪魁禍首，還幾乎完全沒有繳稅。」

楊安澤說：「美國人每天都能看見並且切身感受到這些改變；如果我們進行艱鉅的任務來解決這些問題，那我們不只能夠在今年秋天擊敗川普，還能夠讓我們的社會更進步。」