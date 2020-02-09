聯邦上訴法庭裁定…主人雖去世 密西西比「狗官司」照打

聯邦上訴法庭裁定，密西西比州一宗有關愛犬走失的官司可以繼續進行，雖然狗主人已經去世。

「美聯社」報導，本案的主角是德國狼犬「梅克斯」(Max)。2015年密西西比州赫提斯堡市90多歲的賀爾特 (Charles Holt)在家裡摔倒，爬不起來；援救人員正在幫他救治時，他的愛犬「梅克斯」從窗口跳出去，隨即不見蹤影。

賀爾特被送進醫院治療，「梅克斯」則在數周後被逮到，送進動物收容所；賀爾特又過了幾個星期才接到通知，可是他想把狗領回來時，收容所卻根據市政府法令拒絕。

市法庭法官下令收容所繼續看管「梅克斯」，因為據稱牠對照顧賀爾特的人構成威脅。郡法庭法官同意這項決定。

賀爾特於是告上聯邦法庭，宣稱「梅克斯」是他的財產，而市政府未遵照適當程序就剝奪他的財產。地區法庭法官駁回他的告訴，賀爾特卻繼續上訴。

聯邦第五巡迴上訴法庭6日裁定，雖然賀爾特已經去世，可是有關他的財產的問題仍然存在。

上訴法庭宣稱「根據密西西比州法，狗被視為財產」，並把本案退回地區法庭做進一步審議；上訴法庭並未說明「梅克斯」是否還活著。