快訊

鑽石公主號又有6人確診 確診人數達到70人

國內第18例！ 遊義大利一家4口確定全中

聖公會任命女同性戀主教 密西根教區首例

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
聖公會密西根教區任命第一位女主教，也是第一位女同主教。圖／世界日報提供

美國聖公會(Episcopal Church)密西根主教教區8日任命了該教區第一位女主教邦妮·佩里(Bonnie A. Perry)，她同時也是該教區第一個公開出櫃的女同性戀主教。

佩里去年6月在底特律聖保羅大教堂當選主教，正式任命並接下聖職的儀式，8日在底特律郊區迪爾伯恩(Dearborn)舉行。佩里9日可望在教堂即位並接受教友正式歡迎。

美國聖公會表示，該教會於1989年在麻薩諸塞州任命了第一任女主教芭拉·哈里斯( Barbara Harris)，2010年在洛杉磯任命該教會第一位女同性戀主教瑪麗·格拉斯普爾(Mary Glasspool)。至於該教會第一位公開出櫃的男同性戀主教，是2004年成為主教的吉恩·羅賓遜牧師(Gene Robinson)。

佩里7日在底特律教堂舉行記者會表示，她知道當選主教對其他人代表的意義為何。她說：「如果你看聖經，耶穌絕口未提任何同性戀的事。而且，我們一而再、再而三地看到，耶穌總是與那些被別人視為邊緣人、局外人或不被珍視的人在一起。」

密西根教區主教原為溫德爾·吉布斯(Wendell Wenbbell Gibbs) ，他於去年12月退休，由佩里接任。

密西根主教教區成立於1836年，在該州東南部地區有75個會群和16000多名受洗成員。密西根州另外還有三個教區。

同性戀 底特律 教堂
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢大學生近期曾訪劍橋大學 到處趴趴走

巴西最高法院裁定 耶穌同志喜劇片可上架Netflix

影片描繪耶穌是同志 巴西法官命令Netflix下架

影／不讓你走！女信徒強拉握手 教宗罕見動怒

相關新聞

民主黨初選辯論 布塔朱吉、桑德斯力退拜登

民主黨總統初選領先者桑德斯和布塔朱吉七日在辯論會中擊退對手一連串襲擊。對手不斷質疑他們的意識形態和經驗，希望引起對他們擊敗總統川普能力的質疑。

聯邦上訴法庭裁定…主人雖去世 密西西比「狗官司」照打

聯邦上訴法庭裁定，密西西比州一宗有關愛犬走失的官司可以繼續進行，雖然狗主人已經去世。

聖公會任命女同性戀主教 密西根教區首例

美國聖公會(Episcopal Church)密西根主教教區8日任命了該教區第一位女主教邦妮·佩里(Bonnie A. Perry)，她同時也是該教區第一個公開出櫃的女同性戀主教。

最老駕駛？107歲翁開紅色賓士敞篷車追風

電視節目資訊雜誌「內幕報導」(Inside Edition)在網站上公布一段影片，主角是今年1月13日剛慶祝107歲生日的紐曼(Joe Newman)，駕駛一輛紅色敞篷賓士，載著99歲未婚妻上路；報導的標題寫道：「這位107歲翁是全美最高齡駕駛嗎？」

愛阿華初選一團亂 民主黨曝三大問題

華爾街日報報導，愛阿華州初選結束得太快又太古怪，以至於它們無法回答許多關於民主黨總統提名競賽的許多問題。但是，它們確實有助於將重大問題具體化。

秋後算帳 川普開除彈劾案作證官員

彈劾案才剛無罪過關，美國總統川普馬上秋後算帳。曾在眾院彈劾調查中作證的兩位重量級證人：國家安全會議陸軍中校溫德曼及美國駐歐盟大使桑德蘭，七日接連被川普炒魷魚。

華爾街日報：愛阿華初選凸顯民主黨三大問題

華爾街日報報導，愛阿華州初選結束得太快又太古怪，以至於它們無法回答許多關於民主黨總統提名競賽的許多問題。但是，它們確實有...

民主黨初選辯論 布塔朱吉和桑德斯圍剿中力保優勢

民主黨總統初選領先者桑德斯和布塔朱吉7日在辯論會中擊退對手一連串襲擊。對手不斷質疑他們的意識形態和經驗，希望引起對他們擊...

秋後算帳？川普「踢走」彈劾案關鍵證人

美國國家安全委員會烏克蘭事務專家、亞歷山大·溫德曼（Alexander Vindman）中校的律師普萊斯曼（David Pressman）透露，溫德曼當地時間周五（2月8日）被趕出白宮。普萊斯曼批評說...

美國也鬧口罩荒！原本的吸客贈品被搜購殆盡

CNN Business網站報導，上個月，紐約市一家無線通訊行在大門口貼出告示，上面寫著：「為慶祝農曆大年初二，今天免費...

不敵「川普黨」…前國會眾議員華許 退出共和黨初選

前伊利諾州國會眾議員華許(（Joe Walsh）7日退出共和黨初選，放棄挑戰川普總統的努力。他從一開始，就已面對強弱懸殊和財務困乏的境況。 美聯社報導，華許推文說：「雖然我暫停競選活動，但我們與

非法移民可向雇主索償…眾院過關 但參院不可能通過

眾院6日通過「擴大勞工保護和加強工會」的法案，包括允許無證移民工人在勞工權受到侵犯後可向雇主求償，同時否決了禁止工會吸收無證移民會員的規定。這項法案是以黨派分明的224比194票通過，但在共和黨控制的參院不可能過關。

熱門新聞

泰國東北部一軍事基地爆槍擊 士兵射殺17人逃逸

泰國軍警攻堅 濫射屠殺20人的槍手遭擊斃

2020醫療保健指數排名 台灣全球第1

泰軍人濫射至少20死31傷！槍手挾人質躲商場 警逐層搜索中

告別英國王室後首露面！哈利、梅根連袂出席活動

星期人物／世衛祕書長譚德塞 力推全民健保的頌中掌門人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。