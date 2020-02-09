聖公會任命女同性戀主教 密西根教區首例
美國聖公會(Episcopal Church)密西根主教教區8日任命了該教區第一位女主教邦妮·佩里(Bonnie A. Perry)，她同時也是該教區第一個公開出櫃的女同性戀主教。
佩里去年6月在底特律聖保羅大教堂當選主教，正式任命並接下聖職的儀式，8日在底特律郊區迪爾伯恩(Dearborn)舉行。佩里9日可望在教堂即位並接受教友正式歡迎。
美國聖公會表示，該教會於1989年在麻薩諸塞州任命了第一任女主教芭拉·哈里斯( Barbara Harris)，2010年在洛杉磯任命該教會第一位女同性戀主教瑪麗·格拉斯普爾(Mary Glasspool)。至於該教會第一位公開出櫃的男同性戀主教，是2004年成為主教的吉恩·羅賓遜牧師(Gene Robinson)。
佩里7日在底特律教堂舉行記者會表示，她知道當選主教對其他人代表的意義為何。她說：「如果你看聖經，耶穌絕口未提任何同性戀的事。而且，我們一而再、再而三地看到，耶穌總是與那些被別人視為邊緣人、局外人或不被珍視的人在一起。」
密西根教區主教原為溫德爾·吉布斯(Wendell Wenbbell Gibbs) ，他於去年12月退休，由佩里接任。
密西根主教教區成立於1836年，在該州東南部地區有75個會群和16000多名受洗成員。密西根州另外還有三個教區。
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