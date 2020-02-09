最老駕駛？107歲翁開紅色賓士敞篷車追風

電視節目資訊雜誌「內幕報導」(Inside Edition)在網站上公布一段影片，主角是今年1月13日剛慶祝107歲生日的紐曼(Joe Newman)，駕駛一輛紅色敞篷賓士，載著99歲未婚妻上路；報導的標題寫道：「這位107歲翁是全美最高齡駕駛嗎？」

紐曼出生在印第安納州南灣市(South Bend)，目前居住在佛羅里達州薩拉索塔市(Sarasota)；去年9月他向薩拉索塔先鋒論壇報(Sarasota Herald-Tribune)透露：「開車為我的人生增添趣味。」

佛羅里達州規定，80歲以上民眾須每六年更新駕照，卻不需要再通過一次駕駛測驗，而紐曼覺得這樣不好。

去年年初，紐曼接受先鋒論壇報記者訪問時說，他感到最驕傲的是曾在羅斯福總統(Franklin Roosevelt)執政期間為社會安全機構服務。

2018年，專欄作家凱莉‧席德曼(Carrie Seidman)寫道，紐曼長壽的秘訣可能是：不抽菸、不酗酒、合理飲食、與適度運動；他也向大家宣導，腦力運動與身體運動一樣重要。

紐曼說：「我如果不做點事情還不如死掉；我記得我媽總是問我：『你現在有在做什麼嗎？』我說完之後她就會繼續問：『那你以後要做什麼？』她總是不說『我』而是『我們』；『我們只有這些時間，你要幫忙划槳還是只是坐在船上？』」

據悉，紐曼曾是一位會計師；唯一的孩子莉塔‧喬(Rita Jo)出生時遭受嚴重損害；他與前妻蘇菲(Sophie)共同創立羅根智能障礙兒童學校(Logan School for Retarded Children)，後來改為羅根中心(Logan Center)，至今仍為智能障礙的成人與兒童服務；紐曼也成立機構，為父母雙亡的智能障礙兒童承擔監護人的責任。

莉塔‧喬在28歲時往生，蘇菲也在12年後辭世；1990年紐曼搬到薩拉索塔市後，曾結識一名女子，對方卻罹患失智症(Alzheimer`s)而過世；紐曼後來認識現在的伴侶安妮塔‧山普森(Anita Sampson)，並且在他100歲生日後開始同居。