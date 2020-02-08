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愛阿華初選一團亂 民主黨曝三大問題

聯合報 / 編譯羅方妤／報導
民主黨總統初選領先者布塔朱吉（左一）和桑德斯（右一）在七日晚間的初選辯論中力保優勢。 （路透）

華爾街日報報導，愛阿華州初選結束得太快又太古怪，以至於它們無法回答許多關於民主黨總統提名競賽的許多問題。但是，它們確實有助於將重大問題具體化。

這就是愛阿華州初選今年為民主黨人的貢獻。由於初選結果難產和因此引發選民對結果缺乏信心，這場初選和後續發展一團糟。儘管如此，愛阿華州初選主要大綱很明確：領先的參議員桑德斯和印第安納州南灣市前市長布塔朱吉幾乎平手、女參議員華倫表現有些黯然失色，及前副總統拜登位居第四。

這都將焦點放在未來三大問題上：其一，拜登的問題有多嚴重？拜登在愛阿華州初選令人失望的表現無法粉飾，他本人也沒有掩飾。儘管如此，出於人口因素，愛阿華州從不是拜登的最強項，這也只是漫長初選過程的一步。問題是，拜登在愛阿華州初選發現的問題是否能在其他地方舒緩。拜登的民主黨年輕選民不多，且一直擔心他的年齡。

其二，愛阿華州初選是否是布塔朱吉邁向勝利的道路？布塔朱吉的情況和拜登相反，他在愛阿華州表現強勢且維持了數周。民主黨年輕選民看來能成為一個兼容並蓄的聯盟：年輕選民、年長農村選民、溫和派和一些進步派。

布塔朱吉是否能在其他州將相似聯盟拼湊起來，形成相似效果還有待觀察。在緊接著愛阿華州和十一日舉行關鍵初選的新罕布夏州後其他初選，布塔朱吉吸引非裔選民的難題在其他州會變得更顯著。更重要的是，布塔朱吉現在將成為黨內自由派和溫和派猛烈攻擊的目標，他們將他視為兩派更優秀候選人的威脅。

其三，這個景象是彭博所期望的嗎？前紐約市長彭博宣布遲來的參選時，他合乎邏輯的行動步驟包含拜登的溫和路線倒台，及桑德斯或華倫的自由派聲勢崛起，使黨內領導人對提名他們任何一個人為總統候選人感到卻步。這樣的邏輯在本周似乎合理。

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