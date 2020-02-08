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民主黨初選辯論 布塔朱吉和桑德斯圍剿中力保優勢

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
民主黨總統初選領先者布塔朱吉（左一）和桑德斯（右一）在七日晚間的初選辯論中力保優勢。（法新社）

民主黨總統初選領先者桑德斯和布塔朱吉7日在辯論會中擊退對手一連串襲擊。對手不斷質疑他們的意識形態和經驗，希望引起對他們擊敗總統川普能力的質疑。

前副總統拜登在本周愛阿華州初選表現疲軟。他在整個7日晚間辯論中都擔任主要進攻者。拜登質疑桑德斯民主社會主義者身分，並表示38歲的印第安納州南灣市前市長布塔朱吉沒有領導複雜世界的背景。明尼蘇達州聯邦女參議員柯洛布查努力打進領先族群，也提出相似的批評。

然而，在愛阿華州初選幾乎平手的桑德斯和布塔朱吉不太理睬這些猛烈抨擊。桑德斯回應了川普用他自稱民主社會主義者的言論，譴責所有民主黨人為激進分子，說：「川普無時無刻都在說謊。」

布塔朱吉試圖將對他經歷的懷疑轉為正面態度，把自己描繪成來自華府外的新面孔，擁有處理現實生活問題的經驗，並準備好用新路線帶領筋疲力盡的美國。「我感興趣的是我們需要提出的政治風格，以便最終真正翻開新篇章。」

布塔朱吉指了指拜登說：「我大方承認，如果你在尋找有最多年華府工作經驗的人，那你已經選出心目中的總統候選人，而這當然不是我。」

民主黨為期一年的總統初選中，7日的辯論會是第8場初選辯論，且或許是最重要的一場。這場在電視黃金時段播出的辯論僅於愛阿華州混亂初選4天後，也就是新罕布夏州初選的4天前舉行。許多參選人面對關於他們政治前途的核心問題。儘管許多參選人在辯論中表現出色，但尚不清楚這是否改變初選的軌跡。

拜登在辯論會開場特別表明自己的處境。他希望在初選於更多州舉行時表現更好前，預測自己會在下周的新罕布夏州初選遭受重擊。拜登在台上被批評成一個過於沉浸在華府路線的人，無法代表許多民主黨選民尋求的改變。他再次以和前總統歐巴馬的執政時期回應說：「我認為，過去的執政時期還不錯。我不知道歐巴馬和拜登的執政時期有這麼糟糕。」

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