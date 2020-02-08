秋後算帳？川普「踢走」彈劾案關鍵證人

美國國家安全委員會烏克蘭事務專家、亞歷山大·溫德曼（Alexander Vindman）中校的律師普萊斯曼（David Pressman）透露，溫德曼當地時間周五（2月8日）被趕出白宮。普萊斯曼批評說，他的委托人因說實話而被罰，是川普的報復行為。

去年，溫德曼中校向國家安全委員會報告了他的顧慮，他認為，川普和烏克蘭總統澤倫斯基之間的一次通話「不恰當」。以此為契機，在野黨的民主黨後來啟動了關於川普濫用職權的彈劾調查程序，兩大指控重點分別是濫用權力和阻礙司法調查。川普本人始終予以否認。本周三，不顧存在著有關川普錯誤行為的證據，共和黨參議員們仍力挺川普，並利用其在國會參議院的多數地位否決了該程序。

可疑通話

根據溫德曼的報告，川普在7月25日的那次電話中敦促澤倫斯基總統同意調查民主黨籍的前美國副總統拜登。拜登有意競選成為民主黨下屆總統候選人，從而有可能在今年11月舉行的大選中成為川普的挑戰者。

據媒體報導，也在國家安全委員會效力的溫德曼中校的雙胞胎兄弟葉夫根尼（Yevgeny）亦被炒了魷魚。民主黨參議員溫德（Ron Wyden）推文稱川普此舉是小人行為，是對講真話的人的報復。

桑德蘭對川普不利

《紐約時報》引述美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）報道說，他得到了被解職通知。桑德蘭大使曾在一次彈劾調查聽證中證實，澤倫斯基是否訪問白宮、可能還有對基輔的軍事援助撥款均取決於烏克蘭是否宣布對拜登父子展開調查。他在聽證會上強調指出，他和其他外交官們都不願把對烏軍援與「任何一種條件」捆綁在一起，但作為由川普任命的政府工作人員，他「執行了總統的指示」。

根據桑德蘭的證詞，屬於相關指示的還包括：他和其他外交官應與川普的個人律師魯迪·朱利安尼（Rudy Giuliani）合作。他表示，他是違心遵從這一指示的：「我們對總統要求同魯迪磋商的指示並不歡迎。」

不過，桑德蘭大使同時強調指出，川普從未在他個人面前要求把軍事援助與對拜登的調查聯系在一起。他是自己得出關於存在著這一連帶關系的結論的。

身為旅店業富商的桑德蘭曾向川普總統就職典禮捐了100萬美元。作為回報，他獲得駐布魯塞爾大使這一重要職位。

凝煉/任琛（德新社、路透社）

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