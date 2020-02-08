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戶外也可能感染武漢肺炎！病毒透過這管道傳播

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美國也鬧口罩荒！原本的吸客贈品被搜購殆盡

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
武漢肺炎疫情延繞，在美華人紛紛搶購口罩自保，使美國也開始鬧口罩荒。美聯社

CNN Business網站報導，上個月，紐約市一家無線通訊行在大門口貼出告示，上面寫著：「為慶祝農曆大年初二，今天免費致贈顧客口罩一枚。」

這個舉動意在吸引購物者上門，因為這家店坐落於布魯克林日落公園附近，是全美最大華人聚集區之一，而新型冠狀病毒（武漢肺炎疫情逐漸蔓延升高擔心感染的恐懼感，導致藥房和線上零售店開始傳出口罩缺貨。

兩周後的今天，武漢疫情蔓延情勢已變得更嚴峻。全球已確診逾3萬例、死亡人數超過700人，連美國境內也有12個確診病例，且一名美國籍病患已在中國大陸武漢病逝。世界衛生組織（WHO）7日警告，全球面臨個人防護裝備「長期短缺」。

過去數周來，從中國電子商務平台、香港藥房到馬尼拉醫療器材店，口罩不是售罄，就是見到民眾大排長龍爭購。繼台灣之後，泰國也宣布跟進管制口罩出口。iPhone代工大廠台灣鴻海集團甚至在深圳建立口罩生產線，以供內部員工防疫之需，並對外支援控制疫情，預計月底前可日產200萬片。

因應全球口罩大缺貨，世界各地工廠正快馬加鞭生產。例如，法國口罩廠Kolmi Hopen目前的產量比平常高四、五倍。往常Kolmi Hopen設在法國昂熱（Anger）的工廠每年生產1.7億片口罩，現在需求已暴增到原來的好幾倍。母公司Medicom的營運長Guillaume Laverdure表示，該廠現在每周七天、每天輪三班趕工生產，並尋求增聘30%的人手。設在美國的口罩廠比照辦理，也每天輪三班，「目標是對儘可能多的人提供保護」。

現在連美國也鬧口罩荒。全國社區藥師協會（NCPA）6日公布全國調查，顯示全美各地96%的藥房都出現外科口罩缺貨情況，近40%的藥房N95口罩供不應求。

紐約市哈德遜廣場附近的一家Walgreens藥局店員說：「我們早上口罩才補貨上架，下午就銷售一空。」

全美大型連鎖藥局的網站，包括CVS和Walmart在內，都顯示醫療用口罩庫存寥寥無幾或全部賣完。

CNN Business報導指出，這可能是因為中國和一些外籍人士和團體眼見國內口罩缺貨，因而設法在美國搜購。例如，武漢大學大紐約校友會就透過Gofundme平台募款逾60萬美元，用來購買醫療器材用品並寄回大陸武漢地區，供當地醫護人員和病患使用，其中包括4萬片向美國製造商採購的口罩。

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