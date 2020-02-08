不敵「川普黨」…前國會眾議員華許 退出共和黨初選

前伊利諾州國會眾議員華許(（Joe Walsh）7日退出共和黨初選，放棄挑戰川普總統的努力。他從一開始，就已面對強弱懸殊和財務困乏的境況。

美聯社報導，華許推文說：「雖然我暫停競選活動，但我們與川普主義的鬥爭才剛開始，我致力於今年11月盡一切辦法擊敗川普及其支持者。」

他7日上午接受有線電視新聞網（CNN）訪問時說，共和黨是「川普黨…它不是一個政黨，而是一種主義。他在共和黨初選中不會被擊敗，因此，我或其他候選人沒有理由參加。」

華許在2016年投票給川普，並宣布如果川普輸給民主黨的喜萊莉‧柯林頓，他會起來反抗，但他最終對川普不滿，稱他「瘋狂」、「殘酷」和「無能」。他還承認，他藉著自己的「個人醜陋的政治」名聲協助締造川普。

華許去年8月宣布參選後，成為川普連任的挑戰者。他說現任總統不稱職，絕不可讓他連任。他對厭倦川普時代混亂的人，以保守派的選擇自居。

但他從一開始就面臨共和黨的籌款障礙，為了保護川普免重蹈老布希覆轍，多個州消了初選和提名競選。老布希在競選連任時，在初選中面對嚴峻的挑戰者，隨後失去連任機會。去年，共和黨全國委員會發表了一項不具約束力的決議，宣布全面支持川普。

華許一開始就無法使自己的名字列某些州的選票上，包括佛蒙特州、密西西比州、及其家鄉伊利諾州。

前麻州州長韋德（Bill Weld）現在是共和黨內川普唯一的主要挑戰者。