非法移民可向雇主索償…眾院過關 但參院不可能通過

眾院 6日通過「擴大勞工保護和加強工會」的法案，包括允許無證移民工人在勞工權受到侵犯後可向雇主求償，同時否決了禁止工會吸收無證移民會員的規定。這項法案是以黨派分明的224比194票通過，但在共和黨控制的參院不可能過關。

眾院教育與勞工委員會指出，對違反國家勞工管理法的處罰，不如對違反其他勞工與就業法的處罰嚴厲，工人沒有要求補償的權利，經常被錯誤地歸為獨立承包人和主管，因此被排除在受保護的群體外。

國會共和黨眾議員赫恩(Kevin Hern)表示，工人一直都可自由選擇是否繳費參加工會，但現在卻必須向工會繳納會費，否則將失去工作，法案將使工會領袖的權力無限擴大。

但法案得到民主黨總統參選人的支持，國會參議員伊麗莎白·華倫、艾咪·柯洛布查和桑德斯都是該法案參院版的共同提案人。

提案的國會民主黨眾議員史考特(Bobby Scott)說，勞工多年來面臨攻擊，使工會的會員降至史上新低，表明目前的勞工法太弱，無法捍衛勞工加入工會後可與資方集體談判的權利，今天通過的法案將為勞工提供平等談判的舞台。

美國勞工聯盟主席在眾院表決前警告說，凡是反對、阻礙這項法案和拖延表決的人，都不要指望勞工組織為他們捐一分錢，我們不會響應他們。

法案最有爭議的部分是允許無證移民在全國勞工關係委員會(NLRB)認定他們的集體談判權受到侵犯後，也可獲得補薪和尋求賠償，雇主必須提供補償失。但根據目前的法律，無證移民不能要求補薪和求償。法案還允許NLRB為權利受到侵犯的工人追加補償，包括無證移民在內。

主張對無證移民強硬的組織擔憂，眾院的法案將使企業在發現工人是無證移民後無法將他們開除，以及工人可投訴說，他們是因為加入工會而被開除。