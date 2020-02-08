美國國安部買手機個資「抓」無證移民 鎖定數百萬人位置

川普政府買下一家商業公司的手機資料的使用權，以利用資料顯示的數百萬手機用戶的活動地點與位置來加強執法，發現無證移民和監視邊界偷渡。

商業公司的手機資料顯示的用戶位置，來自手機上常用的遊戲、天氣和網上購物等應用程式，用戶點開時允許顯示手機的地點。

國土安全部可利用手機用戶的資料發現無證移民和非法入境者的位置，移民及海關執法局(ICE)曾通過手機資料逮捕無證移民，海關與邊境保護局(CBP)是利用手機資料，對偏遠邊界地區的偷渡活動進行監視。

以前沒有對聯邦政府利用手機資料加強執法的報導，專家表示，手機位置的訊息可使執法部門掌握龐大的資料庫，政府因為買下使用權而似乎具備了使用合法性，迄今尚未遇到司法挑戰。

主張加強隱私法的「電子隱私訊息中心」說，商業公司紀錄的私人訊息如今是直接進入了政府部門。

國安部的一個部門2017年開始從維吉尼亞州的Venntel公司買下手機位置的資料，ICE在2018年購得該公司19萬元的股權，CBP去年9月用110萬元買下三個顯示手機位置的軟體，包括Venntel公司可顯示手機位置的軟體。

國安部系統的執法部門承認買下了手機資料的使用權，但沒說明如何在執法中運用，知情者表示，手機位置的資料有助於追蹤移民和發現偷渡。

但CBP表示，他們只能看到手機位置資料的少部分內容，而且使用中還受到隱私保護法的制約，顯示的手機用戶資料都是匿名。CBP發言人說，他們雖可獲取手機位置資料，但不包括手機信號塔的資料和用戶的身分。信號塔的資料可確定手機的地點，為手機公司所掌握，最高法院要求特別加強保護。

ICE曾利用手機用戶的資料進行犯罪調查和打擊販毒與人口販賣，並曾提供給ICE的遣返部門。ICE發言人表示，他們不討論具體的執法行動和執法中的敏感問題，但沒有利用手機位置的資料進行遣返。