「我愛美國」川普前海軍部長 改挺彭博
前任海軍部長史賓塞(Richard V.Spencer)因為批評川普總統而遭到革職後，7日宣布支持曾任紐約市長的民主黨總統參選人、億萬富豪彭博(Michael Bloomberg)；他說美國需要一位正直的領袖能夠「穩定掌舵」。
史賓塞在擁有最大海軍基地之一的維吉尼亞州諾福克(Norfolk)參加彭博競選活動時宣布這個決定，說自己「終身都是共和黨人」，但他「非常擔心」全球民主與國際聯盟岌岌可危。
史賓塞說：「我不管你是共和黨人、民主黨人還是獨立選民，如果我們要讓這場被稱為民主的實驗撐下去，美國需要最好的領袖人選，我相信彭博能做到。」
史賓塞因為海軍海豹部隊成員蓋拉格上士(Edward Gallagher)涉嫌在伊拉克犯下戰爭罪的案件，與川普總統發生衝突後被開除；川普公開力挺蓋拉格，認為蓋拉格不應被控罪。
彭博也在當地承諾將照顧軍事人員、退役軍人以及家屬，更會致力重建國際聯盟；彭博說他身為領袖，有建立團隊的經驗，也會傾聽成員心聲，更不會報復異見人士，暗指川普開除史賓塞的事。
彭博說：「當一位總統更願意聽信俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的話，而不是自己國家情報單位主任的說法，勢必後患無窮；據我所知，讓自己身邊圍繞一群唯命是從的人，幾乎能確定會失敗。」
彭博沒有在最早初選的前四個州造勢，而是選擇專攻3月3日「超級星期二」投票的州，例如維吉尼亞州，在這些代表最多的地方爭取支持。
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