助5子女舞弊入名校 這位富豪判9個月

太平洋投資管理公司 (Pimco)前執行長賀吉 (Douglas Hodge)7日被判九個月監禁，為錄取舞弊案獲刑最長的家長，麻州的聯邦地區檢察官指控他參與大學錄取詐欺，為使五個子女作為體育特長生進入頂尖大學，共行賄85萬元。

Pimco是全球最大的投資管理公司之一，賀吉與許多富人家長參與了大學錄取顧問辛格的詐欺預謀，通過行賄、偽造成績單和特長生簡歷，把子女送進名牌大學。

檢方最初要求法官判處賀吉兩年監禁，但九個月已是錄取舞弊案家長的最長刑期，超過保險公司前主管麥法倫(Toby MacFarlane)的六個月刑期。麥法倫對行賄舞弊指控認罪後，去年11月被判刑，同樣涉案詐欺醜聞的女星費麗西蒂霍夫曼(Felicity Huffman)只被判入監兩周。

賀吉的兩個子女被喬治城大學錄取為網球特長生，另外兩個子女分別以足球和美式足球特長被南加州大學錄取，賀吉還試圖通過詐欺把第五個子女送進Loyola Marymount大學。

賀吉還被控對國稅局撒謊，把行賄的錢作為善款捐獻來抵稅。賀吉最初試圖抗爭面臨的指控，但去年10月同意認罪預謀詐欺和預謀洗錢，他的律師要求法官參照對其他詐欺家長的判決，採用最低量刑標準對賀吉輕判。律師說，賀吉參與辛格的錄取作弊不是因為自私自利，而是出於對子女的愛。

辛格對他被控的策畫錄取詐欺和敲詐預謀認罪，去年10月的一項刑事指控顯示，辛格為賀吉的一個兒子偽造兩份體育特長生簡歷，其中一個是美式足球運動員，另一個是網球運動員。辛格對賀吉說：「簡歷有些誇張，但所有學生都要這樣說，錄取需要顯示他是個運動員。」

結果這個兒子被南加大錄取，但入校後卻沒參加校隊。為此賀吉給南加大的體育主管開出7萬5000元支票，給辛格的公司及其偽造的慈善機構分別開出12萬5000元。