強風暴轉襲美東北 停電、洪患危機四伏

強烈風暴氣團在美國南部造成水患。圖／世界日報提供

強烈風暴氣團在美國南部造成水患和至少五人喪生後，7日進入美國東北部，引起極端強烈陣風、雪花紛飛和廣泛淹水，交通危機四伏。

瀕臨太平洋的美國西北則快速融雪成災，俄勒岡州東部一條重要高速公路因嚴重淹水而關閉，低窪地區強制疏散，其他地區也面對更多淹水和土石流。

國家氣象局警告維吉尼亞到新英格蘭地區謹防時速高達60哩的陣風。樹木被狂風吹倒損害房子和電線的通報頻傳，超過40萬個住宅和商家停電。北卡羅來納和維吉尼亞停電尤其嚴重，還有許多房子淹水，有數百人需要援救。

田納西河流域管理局說，三天內下了多達八吋雨量導致水位急遽上漲，因此它在田納西、喬治亞、阿拉巴馬和北卡的49座水壩有一些必須洩洪，可能導致下游水患更加嚴重，濱水居民必須提高警覺。

國家氣象局利用雷達資料做損害評估，證實許多龍捲風著陸的通報，包括維吉尼和馬里蘭一些地方。

危險的勁風只是從田納西延伸到緬因州的激烈氣團前鋒。北部各州風雪大作，俄亥俄州一夜之間下了多達四吋雪，導致車禍連連。西維吉尼亞雪量預計多達八吋，維吉尼亞州長也宣布全州進入緊急狀態。

面對淹水、豪雨、大雪、停電，一個又一個州的許多學區相繼宣布停課。

密西西比、阿拉巴馬和佛羅里達連連發生活動住宅毀壞事件，田納西和肯塔基出現土石流，阿帕拉契山濱河社區也陸續淪為澤國。有關當局證實阿拉巴馬、南北卡和田納西有五人喪生。

在美國西北部，俄勒岡州東北的藍山地區降雪多達兩呎後出現暖流，接連下了兩天豪雨，使積雪迅速融化，導致河川水位暴漲和決堤。

愛達荷和俄勒岡州之間的80號州際公路淹水數呎，連龐大的貨櫃車都無法通行。84號州際公路從愛達荷邊界向西將近200哩和向東六哩路段關閉。華盛頓州有20個郡宣布進入緊急狀態，以加速應變救災。

國家氣象局說，喀斯開山脈大雪，要到8日上午才會停止，風力也可望加強，藍山也可望下雪，而融雪將隨著氣溫降低減緩。