見鄰居遭犬攻 麻州男十字弓救人變殺人

麻州波克夏郡(Berkshire County)檢察官辦公室指出，一名麻州男子5日遭到兩隻比特犬(pit bulls)攻擊，一名鄰居見義勇為，到家裡拿出十字弓想要救人，結果卻誤射讓男子因此喪命。

波克夏郡地方檢察官賀爾靈頓(Andrea Harrington)6日在記者會上指出，根據調查，亞當斯警察局(Adams Police Department)5日下午接到民眾報案指出，聽到社區有人尖叫，高聲求救，這名男子喊著：「拜託有人開槍射狗。」

賀爾靈頓指出，這位居民為了救人，拿起家裡的十字弓，瞄準其中一隻比特犬的頸部發射，不料箭卻射中了正在與狗纏鬥的男子。

檢方調查發現，對於這起比特犬攻擊男子的事件，當天警方收到多起民眾報案，員警也發現這兩隻狗過去曾有多次出現攻擊行為的紀錄。

賀爾靈頓指出，警方趕抵現場之後，兩隻比特犬轉而攻擊員警，員警開火將兩隻狗擊斃。

檢方調查認定，27歲男子賈杜辛( Joshua Jadusingh)屬於意外死亡。調查人員指出，這兩隻比特犬平日住在賈杜辛的住處。

發射十字弓的男子正在配合檢警調查中，檢方表示，並不打算起訴這名男子。賀爾靈頓指出，這名男子持有使用打獵十字弓的合法執照。

賀爾靈頓指出，這名男子是個見義勇為的好人，與賈杜辛交情不錯，想要救人卻意外變成殺人，讓他感到無比自責。