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糗！駭客入侵臉書的推特帳號 稱推特比較好駭
臉書在推特上的官方帳號7日遭駭客入侵，駭客團體在上面推文，為自己的資安服務打廣告，還稱臉書帳戶安全度比推特好。
該推文寫道：「嗨，我們是Ourmine。看起來，即使臉書也能被駭，但至少他們的帳號安全度比推特要好。若要加強帳戶安全，請與我們聯絡。」該推文之後迅速被移除；臉書尚未回應此事件。
Ourmine多次針對推特下手，近期有超過10個以上的美式足球聯盟（NFL）官方帳號被他們入侵。去年推特執行長多爾西（Jack Dorsey）帳號被駭，該團體也宣稱犯案。Ourmine得手後，通常會發文為自己的資安服務打廣告。
推特官方聲明證實臉書的推特帳號被駭，手法是「透過一個第三方平台」。一名發言人表示：「我們一發現問題便封鎖該帳號，並且密切與臉書夥伴合作以進行修復。」
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