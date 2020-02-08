快訊

直播／寶瓶星號終於靠岸了！若有人確診全船將隔離14天

又被當成中國大陸？傳義大利連郵輪都不讓台灣人搭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

糗！駭客入侵臉書的推特帳號 稱推特比較好駭

聯合報 / 編譯梁采蘩／即時報導
臉書在推特上的官方帳號遭駭客入侵，駭客團體在上面推文，為自己的資安服務打廣告，還稱臉書帳戶安全度比推特好。Twitter/@Facebook

臉書推特上的官方帳號7日遭駭客入侵，駭客團體在上面推文，為自己的資安服務打廣告，還稱臉書帳戶安全度比推特好。

該推文寫道：「嗨，我們是Ourmine。看起來，即使臉書也能被駭，但至少他們的帳號安全度比推特要好。若要加強帳戶安全，請與我們聯絡。」該推文之後迅速被移除；臉書尚未回應此事件。

Ourmine多次針對推特下手，近期有超過10個以上的美式足球聯盟（NFL）官方帳號被他們入侵。去年推特執行長多爾西（Jack Dorsey）帳號被駭，該團體也宣稱犯案。Ourmine得手後，通常會發文為自己的資安服務打廣告。

推特官方聲明證實臉書的推特帳號被駭，手法是「透過一個第三方平台」。一名發言人表示：「我們一發現問題便封鎖該帳號，並且密切與臉書夥伴合作以進行修復。」

駭客 廣告 資安 推特 臉書
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

推特官方帳號又被駭 臉書遭殃

大量色情影片引發網友圍觀！北市體育局臉書疑遭駭

日網友發現「拉麵從樹上長出來」 驚奇模樣引熱議！

中國官媒稱中義停飛令有解 義大利官方未證實

相關新聞

糗！駭客入侵臉書的推特帳號 稱推特比較好駭

臉書在推特上的官方帳號7日遭駭客入侵，駭客團體在上面推文，為自己的資安服務打廣告，還稱臉書帳戶安全度比推特好。

秋後算帳! 川普開除駐歐盟大使

美國總統川普因為烏克蘭電話門遭到國會彈劾，雖然參議院判他無罪，川普仍秋後算帳。紐約時報報導，川普已開除駐歐盟大使桑德蘭（...

美新澤西港區郵輪乘客篩檢武漢病毒 4人送醫進一步檢測

美國新澤西州貝永市（Bayon ne）市長指出，一艘停靠貝永市港區的加勒比海郵輪上約24名乘客今早接受新冠狀病毒篩檢後，...

美國將投入1億美元 協助對抗新型冠狀病毒

武漢肺炎疫情持續蔓延，全球確診病例已突破3萬例。美國務卿蓬佩奧今天宣布，將投入1億美元現有資金，協助中國及其他受疫情波及...

俄介入上屆大選 美聯邦參院怪罪歐巴馬

美國聯邦參議院情報委員會六日發布報告指出，前總統歐巴馬政府對俄國介入二○一六年美國總統大選處理不力，未能協調一致且有效地回應，因為華府黨派鬥爭激烈，而且歐巴馬政府沒有及早確定俄國是幕後黑手。

續查川普不法？拚法案？ 民主黨陷兩難

美國國會參議院五日對總統川普彈劾案作出無罪判決，數個月來的紛擾看似告一段落。面對今年的選舉年，美國國會參眾兩院今年恐難再有重大議事進展。共和黨將以川普無罪拉抬選情，民主黨則陷入是否要繼續追查川普不法的爭論。

撕毀川普講稿 波洛西：已夠尊重

聯邦眾院議長波洛西六日在全美祈禱早餐會及她每周固定的記者會上，捍衛自己在總統川普的國情咨文演說後當眾撕毀他講稿影本的大動作，並指責川普「對信仰和祈禱一無所知」。

川普慶無罪 卯全力奚落政敵

美國聯邦參議院五日表決眾院通過對總統川普的彈劾案，在共和黨掌控的參院人數優勢下，川普被控的兩項罪名都獲判無罪；川普六日在白宮東廂的記者會上「慶祝」自己無罪，並表示三年來歷經許多事，充滿邪惡、敗壞、洩密者、騙子，還說「通俄門」根本是「鬼扯」（bullshit）。

這個慈善家身後捐4500萬元 歌劇院史上最大筆捐款

聖路易歌劇院(the Opera Theatre of Saint Louis)6日宣布，聖路易慈善家暨歌劇院終身董事菲利絲‧布瑞森登(Phyllis Hernden Brissenden)過世後捐出4500萬元給歌劇院，成為全美歌劇院史上最大筆捐款。

貝佐斯翻修華府豪宅 付清1.8萬違停罰單

亞馬遜公司創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)2016年10月以2300萬元購入華府紡織博物館(Textile Museum)，隨即又花費1200萬元整修為個人住宅，而直到去年10月整修快完工前，當局一共對停在貝佐斯豪宅街區的車輛開出1萬6840元罰單，而擴及整個社區總金額更幾乎達1萬8000元。

「龐氏騙局」判150年 馬多夫以患絕症為由 又申請保外就醫

犯下史上最大犯下「龐氏騙局」(Ponzi scheme)而身陷囹圄的馬多夫(Bernie Madoff)5日透過律師向當局請命，以腎衰竭末期、來日無多為由，盼能提早出獄治病。

天價得標半年後 孫宇晨終於和巴菲特餐敘了

去年以天價460萬元標得與股神巴菲特(Warren Buffett)共進午餐機會的數位貨幣創業家孫宇晨，近日終於跟巴菲特一起吃飯，打破外界宣稱他受中國打壓的疑雲，只不過餐敘改為晚餐，時間也比原訂晚了6個月。

熱門新聞

韓YouTuber扮肺炎患者地鐵狂咳 乘客恐慌急報警

大陸下周開工！除了人可能進不來 貨也可能出不去

女子體內激素分泌失調 牙齦長出「睫毛般頭髮」

南極大陸最熱的一天 再創高溫紀錄18.3度

秋後算帳! 川普開除駐歐盟大使

美新澤西港區郵輪乘客篩檢武漢病毒 4人送醫進一步檢測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。