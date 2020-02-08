俄介入上屆大選 美聯邦參院怪罪歐巴馬

美國聯邦參議院情報委員會六日發布報告指出，前總統歐巴馬政府對俄國介入二○一六年美國總統大選處理不力，未能協調一致且有效地回應，因為華府黨派鬥爭激烈，而且歐巴馬政府沒有及早確定俄國是幕後黑手。

紐約時報指出，這是美國政府第一分仔細檢討歐巴馬政府對俄國介入大選處理方式的報告。

報告共五十四頁，部分內容為了保密而刪減。報告指出，歐巴馬政府高級官員曾在大選投票前幾周警告俄國高級官員說，美國可能報復，但這個舉動對俄國的嚇阻力相當有限。

報告寫道：「美國警告之後，俄國繼續進行網路活動，進一步散播偷來的民主黨全國委員會電子郵件內容，暗中透過社群媒體引導輿論，並在選舉日當天入侵美國投票系統。」

報告指出，幾個因素導致歐巴馬及其顧問難以阻止俄國的網路攻勢，包括華府政壇「嚴重泛政治化」，以及歐巴馬政府擔心，告訴大眾俄國介入選舉，可能有損大眾對選舉的信心，正中俄國下懷。

報告還揭露，當時美國政府相關單位之間並未通力合作。受訪官員說，他們是透過媒體報導，才知道民主黨全委會遭駭，而且起初認為只是例行的間諜活動。

美國情報單位之間的文化互相矛盾，使美國政府直到二○一六年十月才發布簡短但用詞模糊的聲明，指責俄國干涉大選。