這個慈善家身後捐4500萬元 歌劇院史上最大筆捐款

聖路易歌劇院(the Opera Theatre of Saint Louis)6日宣布，聖路易慈善家暨歌劇院終身董事菲利絲‧布瑞森登(Phyllis Hernden Brissenden)過世後捐出4500萬元給歌劇院，成為全美歌劇院史上最大筆捐款。

歌劇院現任總監約格森(Andrew Jorgensen)表示，去年12月過世的布瑞森登，在歌劇院起草時期就是重要成員，將歌劇院參與者視為家人，與大家建立深厚友誼。董事會主席納朵夫(Nomi Neidorff)則讚揚她終生都是歌劇院忠誠且熱情的支持者。

他指出，布瑞森登聰慧且學識淵博，機智又謙遜，把歌劇院視為家。每個季度都要有好幾次旅行，遠從她在伊利諾州的家，趕到聖路易歌劇院，以免錯過任何表演、董事會議、大師講座、彩排或工作坊。董事會深感幸運能結識她，並永遠珍惜與她的共同回憶。

布瑞森登從1976年第一季就開始支持聖路易歌劇院，並於2010-2017年領導歌劇院全國贊助委員會，鼓勵全國各地歌劇愛好人士予以支持。她並匿名捐款數十年，估計在有生之年捐給聖路易歌劇院總計250萬元，使得歌劇院捐款基金達8000萬元，協助舞台演出、節目製作、藝術家訓練與全國知名教育計畫得以實現。

歌劇院表示，將於2020年製作歌劇「蘇珊娜」(Susannah)，此為20世紀中期佛洛伊德的作品，以此紀念布瑞森登。並計畫在今年為她的捐款舉辦慶祝活動。

長期歌劇支持人士貝斯(Mecedes Bass)與吉夫(Ann Ziff)都曾在大都會歌劇院擔任董事成員，捐款數千萬元給紐約歌劇院。貝斯於2006年捐款2500萬元；2010年吉夫捐出3000萬元，其成為紐約大都會歌劇院史上最大筆捐款。舊金山歌劇院也曾於2006年獲支持者麗特費爾德(Jeanne Littlefield)3500萬元捐款。