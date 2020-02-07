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貝佐斯翻修華府豪宅 付清1.8萬違停罰單

世界日報 / 編譯郭宣含╱綜合5日電
首富貝佐斯DC豪宅裝修期間，違停罰單付逾1.6萬。 getty image

亞馬遜公司創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)2016年10月以2300萬元購入華府紡織博物館(Textile Museum)，隨即又花費1200萬元整修為個人住宅，而直到去年10月整修快完工前，當局一共對停在貝佐斯豪宅街區的車輛開出1萬6840元罰單，而擴及整個社區總金額更幾乎達1萬8000元。

貝佐斯座落於卡洛拉馬區(Kalorama)的豪宅原先占地2萬7000平方呎，整修後面積擴大至3萬4000平方呎，這不僅是該區最大房屋，也是該是最大建築。該區住了不少政商名流，包括前總統歐巴馬和川普總統的千金伊凡卡。

貝佐斯豪宅附近住戶凱特‧卡爾(Kate Carr)表示：「那是亞馬遜使館，我想他準備要接管這個城市的所有區域。」

根據整修藍圖和華盛頓哥倫比亞特區至府發出的執照，現在這座超級豪宅包括11間臥室，還有舞廳、酒窖、威士忌品酒室、電影院和逾1000座燈具。

「華盛頓人」(Washingtonian)雜誌追蹤貝佐斯建築的記者沃福德(Ben Wofford)表示：「你就像走進電影『大國民』(Citizen Kane)中的偌大豪宅。」

不過WUSA9新聞也揭露這座豪宅裝修的隱藏成本，裝修期間違規停車的罰單累計達1萬6840元。沃福德表示，這筆違停罰金就算列為總清單的其一項目，金額之高還是令人感到驚訝。

從華盛頓特區當局取得的文件顯示，從貝佐斯2016年10月買屋到2019年10月整修差不多結束之間，市政府對直接停在貝佐斯豪宅外、S街的2200和2300街區的車輛累計開出1萬6840元的罰單。

其中有93張罰單是在2018年4月開出，也就是說每天工作巔峰時刻大約有三張罰單。消息人士，所有未付罰單皆已付清。

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