「龐氏騙局」判150年 馬多夫以患絕症為由 又申請保外就醫

犯下史上最大犯下「龐氏騙局」(Ponzi scheme)而身陷囹圄的馬多夫(Bernie Madoff)5日透過律師向當局請命，以腎衰竭末期、來日無多為由，盼能提早出獄治病。

現年81歲的馬多夫2009年被控詐騙投資人約650億元遭定11項罪名，判刑150年，訂2139年釋放。

馬多夫的律師桑波(Brandon Sample)在給聯邦上訴法官陳卓光(Judge Denny Chin)的信函中寫道，馬多夫罹患的腎臟疾病已屆末期，另有其他「慢性、嚴重的醫療情況」，包括高血壓和心血管疾病。聯邦法官陳卓光當年主審馬多夫騙案，在2009年宣判他150年徒刑。現在陳卓光已升任聯邦巡迴法官，此案又分到他手中。目前尚不知法官何時裁定。

監獄管理局醫療紀錄顯示，醫師2019年9月說馬多夫剩不到18個月可活。

馬多夫接受「華盛頓郵報」電話訪問時說：「我這種病無藥可醫；我坐了11年的牢，坦白講，折磨也夠了。」

馬多夫說，他的臨終願望是彌補他與孫兒的關係並享受天倫之樂。馬多夫目前被關在北卡州一間聯邦監獄醫療所。

這不是馬多夫第一次申請保外就醫，監獄管理局2019年12月拒絕讓馬多夫保外就醫，因為局內律師表示，「有鑑於馬多夫犯行的性質與狀況，釋放他會讓他犯行的嚴重性變得微不足道」。

桑波寫道，「馬多夫並非藐視他的罪刑的嚴重性，他謙卑地要求庭上給予一絲憐憫。」

馬多夫2009年承認證券欺詐等11項罪名，導致投資者損失650億元。

馬多夫的投資基金在他犯行的20多年來沒有任何交易，他提取新投資者帳戶的資金，給贖回帳戶的舊投資者。

2008年底，金融危機爆發，馬多夫再也無跟不上投資者排山倒海的贖回要求，他被迫向家人承認，一直經營著龐大的龐氏騙局；馬多夫的兒子通報聯邦當局，馬多夫2008年12月被捕，他的兒子在他被捕兩周年自縊。