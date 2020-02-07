天價得標半年後 孫宇晨終於和巴菲特餐敘了

去年以天價460萬元標得與股神巴菲特(Warren Buffett)共進午餐機會的數位貨幣創業家孫宇晨，近日終於跟巴菲特一起吃飯，打破外界宣稱他受中國打壓的疑雲，只不過餐敘改為晚餐，時間也比原訂晚了6個月。

「華爾街日報」6日報導，孫宇晨表示，能與巴菲特共餐是自己一生最棒的時刻之一，另向質疑加密貨幣的巴菲特致贈一枚比特幣及其他app。

孫宇晨去年在慈善拍賣上，標得與股神共餐機會，接下來不時用社群媒體為此做宣傳，推銷自己生意，另邀請其他加密貨幣創業家前往餐會。只是就在原訂餐敘在舊金山進行前一天，孫宇晨一方突然推遲該午餐會。

孫宇晨的舉動去年7月在中國社群媒體上熱議好些天，網友質疑他決定延後餐敘的原因，乃至於他的下落。

今年29歲的孫宇晨對外解釋，自己得了腎結石，才必須推遲與巴菲特共餐；不過他也致歉說，自己 「自我吹捧太過」，而損及與金管單位及公眾的關係。

中國財經類翹楚報紙曾譴責孫宇晨的公司在中國境內不法籌資及洗錢，另家刊物則報導他被官方監管之中，限制離境。只是過沒多久，孫宇晨便po出視頻，背景顯然拍攝於舊金山。

孫宇晨6日受訪時否認與中國官方有關的說法，另指出自己最近捐贈大量醫療用品，包括口罩，以協助對抗新型冠狀病毒。

孫宇晨與巴菲特方面重新安排後，晚餐會在去年12月舉行。孫宇晨6日連發多則推特po文，內容顯示他、巴菲特及其他賓客在股神故鄉內布拉斯加州奧瑪哈市一家鄉村俱樂部共享晚餐，賓客中有多名華裔數位加密貨幣業者。

孫宇晨創設的Tron是目前市值第12大的加密貨幣。專業網站「幣市資本」(CoinMarketCap)表示，孫宇晨透露與巴菲特共餐後，Tron過去24小時內市值上升13%，來到每股約2美分。