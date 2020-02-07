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聯邦開大門 允自駕送貨車上路

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合6日電

聯邦當局首次批准一家汽車公司的申請，讓不符合為有人駕駛的車輛制定的聯邦安全標準的自動駕駛車上路。

全國公路交通安全管理署 (NHTSA)為矽谷新創企業Nuro提供臨時許可，讓它設計成不能載人的低速自動送貨車輛得以運作。

這些電池動力車輛不必裝設車內和兩側後視鏡、雨刷、方向盤或煞車踏板，以及其他一些安全配備；車上雖沒有人，不過可以遙控監督，必要時由人遙控操作。

專家說，這是NHTSA對自駕車從抽象聲明和志願遵守的標準，轉向實際管制的第一個跡象，並顯示公開表明不想妨礙新科技發展的NHTSA可能批准更多自駕車上路。

根據臨時許可，Nuro必須向NHTSA提出即時安全報告、定期與NHTSA開會，並與自駕車運作地區的社區民眾溝通。

NHTSA說，它致力於促進先進汽車科技的安全測試和使用，必要時也會毫不猶豫的使用管制權力保護公共安全。

Nuro去年12月宣布與沃爾瑪公司 (Walmart)合作，用其低速送貨車在休士頓為顧客送雜貨的計畫。這種服務預定使用Nuro送貨車和豐田Prius油電車。Nuro也在亞利桑納州和休士頓測試為Kroger超市送貨。

Nuro今年打算出動不到100輛送貨自駕車，不過NHTSA准許它最後出動多達2500輛。這些配備雷射、攝影機和雷達感應器的送貨車，將在公共道路與普通車輛並行。

Nuro 6日也推出第二代的R2自駕送貨車，車頭的設計在碰撞時會向內縮，藉以保護行人，車裡的控制溫度系統可保持果菜和肉品新鮮。這些車輛會停在路旁，讓顧客利用商店發送的密碼打開儲物箱取貨。

通用汽車公司的雪佛蘭Bolt自駕車也在申請上路。這種自駕車沒有方向盤或煞車踏板，不符合為速度較快的有人駕駛車訂定的安全標準，因此必須獲得特別許可。

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