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判賠7.5億 爽身粉致癌官司 嬌生新州再敗

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

嬌生公司(Johnson & Johnson)爽身粉遭消費者指控致癌官司再添敗績，新澤西州陪審團6日裁定，嬌生必須付出7億5000萬元懲罰性賠償，給4名使用爽身粉後罹患罕見癌症的消費民眾。

這起案件的審理法官新澤西州高等法院法官安娜‧維斯康米(Ana C. Viscomi)指出，根據州法規定，將把賠償金額降低到1億8650萬元，這個數目大約是2019年間另一個陪審團在第一階段審理時裁定3730萬懲罰性賠償金的5倍。

嬌生公司執行長高爾斯基(Alex Gorsky)首度到庭作證，讓這起官司格外受到外界矚目。遭到消費者指控含有致癌物質的產品為嬌生嬰兒爽身粉以及含有滑石粉的Shower to Shower爽身粉。

今年1月底，高爾斯基上法院作證時，開庭地點距離嬌生公司位於新州新布朗士維克(New Brunswick)的企業總部，只有幾條街之遙。他在證詞中指出，公司採取了適當步驟，確保含有滑石粉的爽身粉產品安全無虞，並且不含石棉( asbestos)。

陪審團6日投票裁定，嬌生公司的爽身粉產品對原告消費者造成健康危害，導致他們間皮瘤(mesothelioma)。陪審團認為，廠商惡劣手段或疏失，罔顧消費者的應有權益。

間皮瘤是發生在胸腔或腹腔內壁的腫瘤，可分良性或惡性，出現在胸腔間的皮瘤被認為與石棉纖維接觸有極大關聯。

原告消費者之一的委託律師麥蒙(Moshe Maimon)指出，嬌生公司數十年來藉口不斷，就連高爾斯基都在推卸責任，這起判例如同一記響亮的當頭棒喝。

官司審理期間，原告律師團多次主張，嬌生公司爽身粉產品確實含有石棉，但廠商卻沒有盡到責任，並未將健康風險對消費者充分告知。

判決出爐後，嬌生公司6日表示，將會提出上訴。

根據統計，共計1萬6800多名消費者在美國聯邦法院或各州法院對嬌生公司提告，指控嬌生爽身粉導致他們罹患卵巢癌或間皮瘤，但嬌生卻沒有明確告知產品有致癌風險。

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