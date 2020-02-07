受夠了！民主黨愛阿華州重新計票

愛阿華州民主黨總統參選人提名的黨團投票四天後結果竟仍混沌不明，民主黨全國委員會（DNC）主席佩雷茲6日對延遲公布結果、謬誤百出和造成的混亂，表示「受夠了」，要求愛州民主黨部重新統計各選區的計票結果，贏得選民信任。

另一方面，選舉結果遲未公布，也給參選人可以操作的模糊空間，繼印第安納州前南灣市長布塔朱吉在沒有完全統計結果，就逕自宣布在愛州初選獲勝後，桑德斯6日也宣稱取得「決定性勝利」。

截至6日晚間開出的99%選票，布塔朱吉和桑德斯依舊難分勝負，連美聯社都罕見宣稱無法宣布勝選者。

孟莫斯大學6日公布的民調顯示，桑德斯在即將舉行第二場初選的新罕布夏州，民調繼續領先其他參選人；這項調查結果與愛阿華州黨團投票目前的開票情形吻合，顯示桑德斯、布塔朱吉兩人分別排名一、二。

佛蒙特州參議員桑德斯以24%的選民支持度領先布塔朱吉的20%，前副總統拜登以17%排第三，麻州國會參議員華倫以13%跟隨其後。

桑德斯1月募款成績也不差，達2500萬美元，將在九個超級星期二州和南卡羅來納州，用550萬美元展開電視和網路廣告攻勢，凸顯上升的人氣。

佩雷茲呼籲愛州重新統計，是以人工方式檢查全州1750個選區中的每個選區的選票匯總表，以保證每個表格都被準確統計，以及統計表格的傳輸無誤。

重新統計與全面重新計票不同，重新計票是對每張選票進行人工清點。

愛州民主黨的初選今年實行推舉黨代表的新機制，規定參選人如果認為選舉結果可改變黨代會的代表分配，可要求重新統計各選區的計票，費用由提出要求的參選人承擔，但不包括DNC等第三方的要求。

愛州民主黨表示，實行重新計票和重新統計的機制，是為了應對出現初選結果相近的局面，參選人可要求重新計票和重新統計，但必須解釋原因和說明重新統計的範圍。