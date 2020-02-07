反身體霸凌與歧視！加州擬取消公立學校體能測驗

美國加州政府擬修法，取消公立學校體能測驗，以免學生遭受歧視和霸凌。

加州州長紐森（Gavin Newsom）提議，取消公立學校體能測驗，擔心體能測驗可能助長霸凌和身體歧視。

目前加州規定五年級、七年級和九年的學生必須參加體能測驗，包括一英里跑步、仰臥起坐、伏地挺身和測量BMI（身體質量指數）。

加州政府認為，體能測驗可能導致不同體型的學生因為外型受到羞辱或霸凌，BMI測量特別可能造成敏感，因為這項測驗要求學生填選自己的性別為男性或女性。

根據加州財政部發言人帕爾默（H.D. Palmer），部分學區向加州政府反映，這是對認為自己是非二元性別學生的歧視。

該提議若通過，公立學校體能測驗將暫停三年。

在擬議暫停體能測驗的三年期間，加州教育主管部門將會就健康、體能教育、性別認同及殘障學生議題諮詢專家，再決定體能測驗是否需要修改，或是需要開發新的體能測驗。

帕爾默在電子郵件中表示，「破除迷思、瓦解刻板印象、改善學校風氣，是加州持續保持所有學生安全和健康的一種方法，履行加州尊重所有學生的承諾」。