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促ICAO納台灣為觀察員、停止審查社群 美眾議員致函

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
國際民航組織（ICAO）。本報資料照片

美國聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）等議員致函國際民航組織（ICAO）主席，敦促ICAO將台灣納為觀察員，並且呼籲ICAO停止現行審查社群媒體上關注台灣言論的相關政策；參議員克魯茲（Ted Cruz）也致函ICAO秘書長，要求全面接納台灣。

克魯茲4日致函ICAO秘書長柳芳指出，ICAO不僅排除台灣，就連納台言論都要審查；克魯茲表示，新型冠狀病毒在全球肆虐之際，台灣必須被全面納入ICAO體系，並且能獲得即時訊息來協助防堵疫情擴散。

克魯茲也要求ICAO必須立刻開始將台灣納入體系運作，提供資訊、後續計畫與支援，並終止政治審查與解除帳號封鎖。

恩格爾、眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）等議員3日聯名致函ICAO主席夏奇塔諾（Salvatore Sciacchitano）指出，對於ICAO持續排除台灣深為關切，尤其是在新冠病毒疫情擴散之際；航運是武漢肺炎傳播的重要因素，持續排除台灣將對處理疫情構成風險。

信函也提到，ICAO日前封鎖批評ICAO排除台灣的推特帳號，而ICAO稱這些帳號被封鎖者，是濫用ICAO的管道傳播虛假訊息與垃圾郵件；眾議員們呼籲ICAO修改目前的社群媒體管理政策，確保其客觀不受政治影響。

信中指出，台灣擁有繁忙的機場，且航空運輸是傳播全球大流行的主因。目前全世界都在對抗武漢肺炎病毒，將台灣納入資訊分享與後勤計畫，更為重要。若將台灣排除在這些重要的討論之外，是對台灣2300萬人民健康的危害。

聯名信函署名眾議員包括恩格爾、麥考爾、外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、亞太小組首席議員游賀（Ted Yoho）、眾議院「台灣連線」的共同主席夏波（Steve Chabot）、康諾利（Gerry Connolly）、迪馬里（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）。

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