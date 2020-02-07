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與支持者共同慶祝無罪 川普再批波洛西「恐怖」
美國聯邦參議院5日表決對總統的彈劾案，總統川普獲判無罪。他6日中午在白宮東廂舉行記者會，拿出華爾街日報頭版，與支持者一同慶祝。川普重申自己無辜，並指聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）是恐怖的人，很早就想彈劾他。
對於發起彈劾的眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff），川普以邪惡、腐敗來形容。川普稍早才在國家祈禱早餐會與波洛西同台，波洛西說她為國家和總統祈禱。川普質疑波洛西所言不實，還說「若她真的替總統祈禱，可能也是反意」。
對於唯一贊成彈劾的共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney），川普並未點名，但暗諷「不像某些人宣稱因堅守信仰才投下在第一案贊成票」，實則為應是他曾很難看地輸掉總統大選，才會這樣說、這樣做。
川普形容，這場彈劾案是鬧劇、不公平，一開始對手就知道他是無辜的，卻因為政治因素堅持進行，他則因為沒做錯任何事卻被不公平的推入地獄。他說，感謝這個國家還有相當專業的電話紀錄，證明自己的清白，但反對者仍會質疑，也許紀錄有問題。
川普這場演講持續了一個小時左右，他逐一點名共和黨夥伴與支持者，表示感謝。除了第一夫人梅蘭尼亞與會，川普也在台上擁抱女兒伊凡卡，感謝家人支持。
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