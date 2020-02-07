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彈劾案同志跑票 川普無罪不完美

聯合報 / 華盛頓記者張文馨、編譯黃秀媛／綜合報導
美國參議院五日對川普總統彈劾案進行表決，川普被控的兩項罪名都獲判無罪。 （法新社）

經過五個月的聽證、調查和爆料，美國聯邦參議院五日對川普總統彈劾審理進行表決，在共和黨人數優勢下，黨派分明的通過宣告川普無罪，使這場歷史性政治大戲結果一如預期。

一般預料，彈劾風波並未就此塵埃落定，黨派對立反而愈演愈烈。七十三歲的川普獲判無罪，並不表示民主黨主導的調查行動將終止，但將讓川普氣勢更盛，有利他年底總統大選連任聲勢。

民主黨控制的眾院去年九月對川普發動彈劾，指控他利用凍結軍援向烏克蘭施壓，促其調查可能成為他競選連任對手的前副總統拜登，後來又阻撓國會調查。川普被控濫權和妨礙國會兩項罪名。

參院必須至少有三分之二議員（六十七票）同意判決川普有罪，才能讓他去職。但共和黨在參院一百席中掌握五十三席，因此結果早在預料中。

參院五日針對彈劾審判投票。針對指控川普濫權的罪名，五十二位參議員認為應判川普無罪，四十八位認為有罪，未達三分之二門檻，共和黨參議員中只有猶他州參議員羅姆尼倒戈。對於指控川普妨礙國會調查的彈劾罪名，五十三位共和黨參議員全數認為無罪，四十七名參議員認為有罪，因此也未通過。

這是美國立國以來第三次有總統面對彈劾審判，三次都宣告無罪，從未有總統因此遭到罷黜。

民主黨領袖立刻抨擊表決結果不當，批評共和黨人為了政治私利掩蓋事實護航川普，並揚言要繼續調查川普。參院民主黨領袖舒默說，參院對此案快速審理，以及共和黨破天荒的拒絕傳喚任何證人和索取文件，將讓外界永遠質疑川普獲得的無罪判決。

川普則推文宣布他將在白宮發表談話，談論「我們國家對彈劾騙局的勝利」。川普還推文攻擊羅姆尼，稱他為「民主黨的祕密資產」。

川普推文還重提羅姆尼二○一二年總統選舉時敗給歐巴馬的往事，批評羅姆尼若以打擊他的精力和憤怒來對抗歐巴馬，「早就贏得選舉」。

羅姆尼成為美國唯一一個在彈劾審判時投票贊成把本黨總統定罪的參議員，他也是極少數敢公開批評川普的共和黨人。他在彈劾投票前發表談話，宣稱明知此舉對自己的政治後果，但仍要「聽從自己的良心」。

羅姆尼說，川普向烏克蘭施壓是為個人和政治利益，「公然攻擊我們的選舉權利、國家安全和基本價值」。他說，他接到無數電話和簡訊，要他「服從團隊」，可是他不願受到歷史和自己的良心指責。

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