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彈劾案無罪還在氣 川普推特再酸羅姆尼

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
難忍共和黨參議員羅姆尼跑票，川普又推文。圖／取自川普Twitter

美國聯邦參議院5日下午針對川普彈劾案的兩項案文「濫權」與「藐視國會」舉行投票。在濫權審判的表決中，猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）跑票，雖不影響美國總統川普無罪的結論，但川普仍在個人推特（Twitter）上重提羅姆尼2012年總統選舉時，敗給尋求連任的民主黨對手歐巴馬（Barack Obama）的往事，而羅姆尼更是卑鄙地對待自己。

羅姆尼違背黨團指令投票後，川普團隊放出報復風聲，川普更發文批評羅姆尼若以打擊自己的精力和憤怒來對抗歐巴馬，「早就贏得選舉」。

川普 濫權 彈劾案
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