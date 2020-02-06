武漢肺炎疫情效應：美國人更容易買房了？

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情已蔓延至20餘國，全球確診病例超過2.8萬例，死亡病例逾500人，儘管大部分集中在中國大陸湖北省，但連遠在紐約市的不動產市況也感受到衝擊。

紐約不動產仲介商Xiang Jill Ji表示，生意已被這波主要在大陸肆虐的疫情打亂，一位住在武漢的客戶原本打算購置紐約一處房產，但受疫情影響，這名客戶的父母突然決定不資助他；另一名客戶原訂3月初赴美完成一樁不動產買賣，卻因川普政府宣布全面禁止最近去過大陸的非美國籍公民入境，而無限期延後。

財經新聞網站MarketWatch報導，售予外籍人士的美國不動產中，將近20%是賣給中國人。但武漢肺炎疫情來襲，已進一步打擊中國人對美國房產的買氣。

服務於Douglas Elliman Real Estate公司的Ji說：「現在瀰漫著不確定性和恐懼感，原本已約好一些中國投資人在3月和4月面議，但現在，我認為他們恐怕無法成行。」

在此之前，中國人在美國的投資熱度已經降溫，疫情在此刻來襲，進一步壓抑買氣。全美房地產經紀人協會（NAR）的資料顯示，去年中國買家總共買了價值134億美元的美國住宅不動產，較前年的304億美元銳減。整體而言，2018年至2019年，外籍人士購買美國不動產的交易已陡降36%。

多重因素造成中國人對美國房屋需求急遽下滑。

--在美中貿易戰緊張情勢下，中國投資人對投資美國房產變得裹足不前，使交易活動大受影響。

--美中貿易戰把中國人民幣兌美元匯價打落到新低水準，也削弱大陸人投資美國房產的購買力。

--最大的衝擊是，中國政府下達新的限制令，也遏阻資金流向海外投資。中國2016年起對海外投資設限，個人每年轉移至海外的資金不得超過5萬美元，設法藉此拉抬人民幣幣值。

--如今武漢肺炎疫情又來攪局，進一步抑制買氣，長期影響可能要看川普政府的旅遊禁令會實施多久。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun說：「外國買家希望先親自看屋，再決定要不要砸錢買下來。」

若是中國買氣減緩趨勢一直延續到即將來臨的美國購屋旺季，對想要購屋置產的美國民眾應該是好消息，尤其是外國人喜愛的市場，包括美西城市、紐約和一些大學城。競購房產的外國有錢人減少，加上美國房貸利率低，在這些地區買房子也許變得更負擔得起。

但長遠來看，武漢肺炎疫情可能激起更多中國人對美國不動產的購買欲。Yun指出，從這些投資人的觀點來看，美國市場較穩定，資產跌價風險較低，是安全的投資避風港。此外，嚮往美國生活方式、子女未來教育考量等，也是重要因素。