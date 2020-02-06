控耶魯兄弟會性別歧視 3女生敗訴

耶魯大學三名女生打官司，企圖強迫學校裡的兄弟會讓女生入會，可是聯邦法官駁回她們的幾乎所有說詞，聲明禁止教育界有性別歧視的聯邦法明確排除兄弟會和姐妹會。

「美聯社」報導，這些女生去年控告耶魯九個兄弟會，指控其成員性攻擊、騷擾和歧視。這些原告對法官的裁決感到失望，並正評估下一步要怎麼做。

她們也宣稱女性被排除在兄弟會提供的社交和經濟利益之外，包括能協助獲得工作良機的廣大校友關係網。她們宣稱，雖然學校也有姐妹會，可是勢力和影響力遠不及兄弟會。

她們要求法庭發布廣泛命令，禁止兄弟會在決定招收會員時考慮性別；讓女性完全納入兄弟會管理作業和校友關係網；規定耶魯禁止校內外學生組織有歧視和騷擾作為。

耶魯和兄弟會要求法庭駁回這項告訴，而康州橋港聯邦地區法官波爾登上月30日宣布裁決，引用聯邦民權法第九章保護性別平等法規註明的豁免條款，駁回原告的大部分指控，只准許一項對耶魯的指控繼續訴訟。

這項指控宣稱一名原告向校方投訴她和其他女生2016年在兄弟會的派對遭到鹹豬手輕薄，可是校方相應不理。

裁決書中說，兄弟會只招收男性的本質，是原告宣稱的充滿敵意教育環境的根源所在，可是國會對民權法第九章賦予明確限制，使兄弟會招收會員的做法不受第九章管轄。

原告律師說，他們相信這是第一項學生控告校方，以促使兄弟會「性別融合」的告訴。這些原告對法官的裁決感到失望，並正評估下一步要怎麼做。

北美兄弟會聯盟則宣稱這是單一性別組織的勝利，「所有學生都應有權利加入男女兼收或單一性別組織，以加強他們的學習經驗，並對當地社區做出積極貢獻」。